Праздничный стол с доставкой в больницу: почему поджелудочная не прощает застолий

Иногда достаточно одного застолья с жирным мясом и алкоголем, чтобы оказаться в реанимации. Именно так начинается острый панкреатит — заболевание, которое может развиваться стремительно и представлять серьёзную угрозу жизни.

О продуктах, способных спровоцировать приступ, рассказал aif. ru Антон Загайнов — врач-гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог.

Продукты, которые опасны для поджелудочной железы

Врач перечислил целый список "опасных" продуктов, особенно вредных людям с предрасположенностью к панкреатиту или заболеваниям ЖКТ:

алкоголь любой крепости,

жирное мясо: свинина, утка, гусь, баранина, сало,

жареные блюда и блюда с обилием масла,

острые приправы и специи,

копчёности, консервы и особенно домашние маринады,

кондитерские изделия, особенно с жирными кремами,

газировка, крепкий кофе и чёрный чай.

"Больше половины случаев — это алкогольный и алиментарный панкреатит. Это не обязательно хронические алкоголики. Достаточно один раз выпить и переесть на празднике", — подчеркнул Антон Загайнов.

Почему особенно опасны праздничные застолья

По словам врача, всплеск госпитализаций с острым панкреатитом часто фиксируется после новогодних и майских праздников. Причина — избыток тяжёлой пищи и алкоголя.

Организм оказывается перегружен: жирная еда стимулирует выделение ферментов, а алкоголь нарушает работу поджелудочной железы. В результате ферменты начинают переваривать саму железу, вызывая острое воспаление.

Другие причины приступа

Острый панкреатит может развиться не только из-за еды. Среди других провоцирующих факторов:

желчекаменная болезнь,

травмы и падения,

вирусные инфекции,

приём некоторых медикаментов,

аутоиммунные нарушения.

Что делать при подозрении на панкреатит?

Симптомы, на которые стоит обратить внимание:

резкая боль в верхней части живота, отдающая в спину,

тошнота и рвота,

сильная слабость, потливость, снижение давления.

"Если вы подозреваете острый панкреатит — срочно вызывайте скорую. До приезда врачей нельзя давать еду, воду, ферментные препараты, обезболивающее или промывать желудок", — предупредил Загайнов.

В таких ситуациях главное — спокойствие, лёд на живот и немедленная медицинская помощь.