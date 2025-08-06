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Новогодний стол
Новогодний стол
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Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:33

Праздничный стол с доставкой в больницу: почему поджелудочная не прощает застолий

Эксперт: всплеск панкреатита фиксируется после праздников из-за переедания и спиртного

Иногда достаточно одного застолья с жирным мясом и алкоголем, чтобы оказаться в реанимации. Именно так начинается острый панкреатит — заболевание, которое может развиваться стремительно и представлять серьёзную угрозу жизни.

О продуктах, способных спровоцировать приступ, рассказал aif. ru Антон Загайнов — врач-гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог.

Продукты, которые опасны для поджелудочной железы
Врач перечислил целый список "опасных" продуктов, особенно вредных людям с предрасположенностью к панкреатиту или заболеваниям ЖКТ:

  • алкоголь любой крепости,
  • жирное мясо: свинина, утка, гусь, баранина, сало,
  • жареные блюда и блюда с обилием масла,
  • острые приправы и специи,
  • копчёности, консервы и особенно домашние маринады,
  • кондитерские изделия, особенно с жирными кремами,
  • газировка, крепкий кофе и чёрный чай.

"Больше половины случаев — это алкогольный и алиментарный панкреатит. Это не обязательно хронические алкоголики. Достаточно один раз выпить и переесть на празднике", — подчеркнул Антон Загайнов.

Почему особенно опасны праздничные застолья
По словам врача, всплеск госпитализаций с острым панкреатитом часто фиксируется после новогодних и майских праздников. Причина — избыток тяжёлой пищи и алкоголя.

Организм оказывается перегружен: жирная еда стимулирует выделение ферментов, а алкоголь нарушает работу поджелудочной железы. В результате ферменты начинают переваривать саму железу, вызывая острое воспаление.

Другие причины приступа
Острый панкреатит может развиться не только из-за еды. Среди других провоцирующих факторов:

  • желчекаменная болезнь,
  • травмы и падения,
  • вирусные инфекции,
  • приём некоторых медикаментов,
  • аутоиммунные нарушения.

Что делать при подозрении на панкреатит?
Симптомы, на которые стоит обратить внимание:

  • резкая боль в верхней части живота, отдающая в спину,
  • тошнота и рвота,
  • сильная слабость, потливость, снижение давления.

"Если вы подозреваете острый панкреатит — срочно вызывайте скорую. До приезда врачей нельзя давать еду, воду, ферментные препараты, обезболивающее или промывать желудок", — предупредил Загайнов.

В таких ситуациях главное — спокойствие, лёд на живот и немедленная медицинская помощь.

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