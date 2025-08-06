Праздничный стол с доставкой в больницу: почему поджелудочная не прощает застолий
Иногда достаточно одного застолья с жирным мясом и алкоголем, чтобы оказаться в реанимации. Именно так начинается острый панкреатит — заболевание, которое может развиваться стремительно и представлять серьёзную угрозу жизни.
О продуктах, способных спровоцировать приступ, рассказал aif. ru Антон Загайнов — врач-гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог.
Продукты, которые опасны для поджелудочной железы
Врач перечислил целый список "опасных" продуктов, особенно вредных людям с предрасположенностью к панкреатиту или заболеваниям ЖКТ:
- алкоголь любой крепости,
- жирное мясо: свинина, утка, гусь, баранина, сало,
- жареные блюда и блюда с обилием масла,
- острые приправы и специи,
- копчёности, консервы и особенно домашние маринады,
- кондитерские изделия, особенно с жирными кремами,
- газировка, крепкий кофе и чёрный чай.
"Больше половины случаев — это алкогольный и алиментарный панкреатит. Это не обязательно хронические алкоголики. Достаточно один раз выпить и переесть на празднике", — подчеркнул Антон Загайнов.
Почему особенно опасны праздничные застолья
По словам врача, всплеск госпитализаций с острым панкреатитом часто фиксируется после новогодних и майских праздников. Причина — избыток тяжёлой пищи и алкоголя.
Организм оказывается перегружен: жирная еда стимулирует выделение ферментов, а алкоголь нарушает работу поджелудочной железы. В результате ферменты начинают переваривать саму железу, вызывая острое воспаление.
Другие причины приступа
Острый панкреатит может развиться не только из-за еды. Среди других провоцирующих факторов:
- желчекаменная болезнь,
- травмы и падения,
- вирусные инфекции,
- приём некоторых медикаментов,
- аутоиммунные нарушения.
Что делать при подозрении на панкреатит?
Симптомы, на которые стоит обратить внимание:
- резкая боль в верхней части живота, отдающая в спину,
- тошнота и рвота,
- сильная слабость, потливость, снижение давления.
"Если вы подозреваете острый панкреатит — срочно вызывайте скорую. До приезда врачей нельзя давать еду, воду, ферментные препараты, обезболивающее или промывать желудок", — предупредил Загайнов.
В таких ситуациях главное — спокойствие, лёд на живот и немедленная медицинская помощь.
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