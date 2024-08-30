Дело актера Алексея Панина направлено в военный суд: обвинение в оправдании терроризма

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направит уголовное дело в военный суд против актера Алексея Панина, который был признан иноагентом Министерством юстиции.
Материалы дела будут переданы во 2-й Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения. Прокуратура отметила, что Панин объявлен в международный розыск и находится под заочным арестом.
Артисту предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК — публичное оправдание терроризма через интернет. За это преступление предусмотрен срок лишения свободы от пяти до семи лет.
Дело против Панина было инициировано весной 2023 года в связи с его комментариями о взрыве на Крымском мосту, что следствие расценило как оправдание атаки. В 2022 году на мосту произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.
Панин, прославившийся ролями в фильме "Жмурки" и сериале "Солдаты", сейчас проживает в Испании и выступает против военной операции на Украине.
Фото: commons.wikimedia.org/Krassotkin
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