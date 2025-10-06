Паника теперь по закону: почему страх можно лечить официально и получить больничный
Работники, столкнувшиеся с паническими атаками или депрессией, теперь могут получить официальный больничный. Для этого достаточно обратиться в психоневрологический диспансер и пройти обследование. Если диагноз подтвердится, врач выдаст лист нетрудоспособности. Об этом рассказала врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.
"Паническая атака — это очень тяжёлое состояние, которое нельзя спутать с простым волнением", — пояснила психотерапевт.
Она отметила, что особенно подвержены таким расстройствам представители поколения зумеров — они более эмоционально чувствительны и остро воспринимают стресс.
Что происходит при панической атаке
Паника — это внезапный сбой в работе нервной системы, когда организм реагирует на внутреннее напряжение как на угрозу. Сердце бьётся чаще, дыхание сбивается, тело будто "замирает" в режиме тревоги. Причиной часто становится накопленный стресс, переутомление или эмоциональные потрясения.
"Приступ паники возникает в момент появления у человека любого вида напряжения, когда психика накапливает избыточный заряд энергии, требующий выхода", — добавила Генварская.
Сравнение: паническая атака и тревожное состояние
|Признак
|Паническая атака
|Тревожное состояние
|Начало
|Внезапное, без очевидной причины
|Постепенное, связано с конкретными обстоятельствами
|Продолжительность
|5-30 минут
|Может длиться часами или днями
|Симптомы
|Сердцебиение, дрожь, нехватка воздуха, страх смерти
|Беспокойство, напряжение, раздражительность
|Последствия
|Сильная усталость, страх повторного приступа
|Эмоциональное выгорание, хронический стресс
Советы шаг за шагом
-
Сделайте паузу. Постарайтесь остановиться, сесть или прислониться к стене. Это поможет не упасть, если кружится голова.
-
Дышите осознанно. Сделайте длинный вдох, задержите дыхание на пару секунд и медленно выдохните. Повторяйте до снижения тревоги.
-
Вернитесь в "здесь и сейчас". Посмотрите вокруг, назовите пять предметов, которые видите, и три звука, которые слышите. Это помогает отвлечься от внутренней паники.
-
Используйте прохладную воду. Умойтесь или приложите влажную салфетку к лицу. Резкая смена ощущений помогает переключить внимание.
-
Обратитесь к врачу. Даже если приступ прошёл, стоит записаться к психотерапевту — специалист поможет понять причины и подобрать лечение.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать приступы и списывать их на усталость.
Последствие: панические атаки учащаются, появляются бессонница и апатия.
Альтернатива: обратиться за консультацией в психоневрологический диспансер и пройти диагностику.
-
Ошибка: пытаться успокоиться алкоголем или седативами без назначения.
Последствие: временное облегчение сменяется зависимостью и ухудшением симптомов.
Альтернатива: использовать дыхательные техники, ароматерапию или прогулку на свежем воздухе.
-
Ошибка: избегать ситуаций, вызывающих тревогу.
Последствие: жизнь сужается до "зоны безопасности", появляется страх выхода из дома.
Альтернатива: проработка страхов с психотерапевтом и постепенное расширение привычных границ.
А что если…
…паническая атака случилась на работе? Главное — не паниковать из-за паники. Сообщите коллеге, что вам нужно несколько минут, отойдите в тихое место и примените дыхательную технику. Если приступы повторяются, обратитесь к врачу. При подтверждённом диагнозе вы имеете право на больничный и лечение.
Плюсы и минусы обращения к специалисту
|Плюсы
|Минусы
|Профессиональная диагностика и подбор терапии
|Возможна очередь в диспансере
|Возможность оформить больничный лист
|Необходимость раскрывать личные переживания
|Поддержка и контроль состояния
|Не всем подходит медикаментозное лечение
|Долгосрочный эффект
|Требуется регулярность визитов
FAQ
Как понять, что у меня именно паническая атака?
Если вы внезапно ощущаете сильное сердцебиение, страх смерти, головокружение и дрожь — вероятно, это паника. При сомнениях обратитесь к врачу.
Можно ли получить больничный из-за панических атак?
Да. Если диагноз подтверждён психотерапевтом или психиатром, оформляется официальный лист нетрудоспособности.
Какие методы лечения существуют?
В зависимости от тяжести состояния применяются когнитивно-поведенческая терапия, дыхательные практики, а при необходимости — медикаменты.
Помогают ли витамины и добавки?
Комплексы с магнием, витаминами группы B и адаптогенами (женьшень, элеутерококк) поддерживают нервную систему, но не заменяют лечение.
Мифы и правда
-
Миф: паническая атака — это просто излишняя впечатлительность.
Правда: приступ — физиологическая реакция на стресс, вызванная нарушением обмена нейромедиаторов.
-
Миф: это "вылечится само".
Правда: без помощи специалиста панические атаки часто возвращаются и усиливаются.
-
Миф: психотерапия нужна только "сумасшедшим".
Правда: психотерапия — это форма медицинской помощи, направленная на восстановление психологического равновесия.
Исторический контекст
Термин "паническая атака" появился в середине XX века, когда американские психиатры начали систематизировать тревожные расстройства. Однако ещё древние врачи, включая Гиппократа, описывали "внезапный страх без причины". В СССР о таких состояниях говорили мало — они считались проявлением "неврастении". Только в XXI веке панические атаки признали самостоятельным диагнозом, а не просто "нервами".
Три интересных факта
-
По статистике ВОЗ, до 5% населения хотя бы раз в жизни переживали паническую атаку.
-
Женщины сталкиваются с этим расстройством почти в два раза чаще мужчин.
-
Физические упражнения умеренной интенсивности снижают риск панических приступов на 30%.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru