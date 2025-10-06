Паника теперь по закону: почему страх можно лечить официально и получить больничный

Работники, столкнувшиеся с паническими атаками или депрессией, теперь могут получить официальный больничный. Для этого достаточно обратиться в психоневрологический диспансер и пройти обследование. Если диагноз подтвердится, врач выдаст лист нетрудоспособности. Об этом рассказала врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

"Паническая атака — это очень тяжёлое состояние, которое нельзя спутать с простым волнением", — пояснила психотерапевт.

Она отметила, что особенно подвержены таким расстройствам представители поколения зумеров — они более эмоционально чувствительны и остро воспринимают стресс.

Что происходит при панической атаке

Паника — это внезапный сбой в работе нервной системы, когда организм реагирует на внутреннее напряжение как на угрозу. Сердце бьётся чаще, дыхание сбивается, тело будто "замирает" в режиме тревоги. Причиной часто становится накопленный стресс, переутомление или эмоциональные потрясения.

"Приступ паники возникает в момент появления у человека любого вида напряжения, когда психика накапливает избыточный заряд энергии, требующий выхода", — добавила Генварская.

Сравнение: паническая атака и тревожное состояние

Признак Паническая атака Тревожное состояние Начало Внезапное, без очевидной причины Постепенное, связано с конкретными обстоятельствами Продолжительность 5-30 минут Может длиться часами или днями Симптомы Сердцебиение, дрожь, нехватка воздуха, страх смерти Беспокойство, напряжение, раздражительность Последствия Сильная усталость, страх повторного приступа Эмоциональное выгорание, хронический стресс

Советы шаг за шагом

Сделайте паузу. Постарайтесь остановиться, сесть или прислониться к стене. Это поможет не упасть, если кружится голова. Дышите осознанно. Сделайте длинный вдох, задержите дыхание на пару секунд и медленно выдохните. Повторяйте до снижения тревоги. Вернитесь в "здесь и сейчас". Посмотрите вокруг, назовите пять предметов, которые видите, и три звука, которые слышите. Это помогает отвлечься от внутренней паники. Используйте прохладную воду. Умойтесь или приложите влажную салфетку к лицу. Резкая смена ощущений помогает переключить внимание. Обратитесь к врачу. Даже если приступ прошёл, стоит записаться к психотерапевту — специалист поможет понять причины и подобрать лечение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать приступы и списывать их на усталость.

Последствие: панические атаки учащаются, появляются бессонница и апатия.

Альтернатива: обратиться за консультацией в психоневрологический диспансер и пройти диагностику.

Ошибка: пытаться успокоиться алкоголем или седативами без назначения.

Последствие: временное облегчение сменяется зависимостью и ухудшением симптомов.

Альтернатива: использовать дыхательные техники, ароматерапию или прогулку на свежем воздухе.

Ошибка: избегать ситуаций, вызывающих тревогу.

Последствие: жизнь сужается до "зоны безопасности", появляется страх выхода из дома.

Альтернатива: проработка страхов с психотерапевтом и постепенное расширение привычных границ.

А что если…

…паническая атака случилась на работе? Главное — не паниковать из-за паники. Сообщите коллеге, что вам нужно несколько минут, отойдите в тихое место и примените дыхательную технику. Если приступы повторяются, обратитесь к врачу. При подтверждённом диагнозе вы имеете право на больничный и лечение.

Плюсы и минусы обращения к специалисту

Плюсы Минусы Профессиональная диагностика и подбор терапии Возможна очередь в диспансере Возможность оформить больничный лист Необходимость раскрывать личные переживания Поддержка и контроль состояния Не всем подходит медикаментозное лечение Долгосрочный эффект Требуется регулярность визитов

FAQ

Как понять, что у меня именно паническая атака?

Если вы внезапно ощущаете сильное сердцебиение, страх смерти, головокружение и дрожь — вероятно, это паника. При сомнениях обратитесь к врачу.

Можно ли получить больничный из-за панических атак?

Да. Если диагноз подтверждён психотерапевтом или психиатром, оформляется официальный лист нетрудоспособности.

Какие методы лечения существуют?

В зависимости от тяжести состояния применяются когнитивно-поведенческая терапия, дыхательные практики, а при необходимости — медикаменты.

Помогают ли витамины и добавки?

Комплексы с магнием, витаминами группы B и адаптогенами (женьшень, элеутерококк) поддерживают нервную систему, но не заменяют лечение.

Мифы и правда

Миф: паническая атака — это просто излишняя впечатлительность.

Правда: приступ — физиологическая реакция на стресс, вызванная нарушением обмена нейромедиаторов.

Миф: это "вылечится само".

Правда: без помощи специалиста панические атаки часто возвращаются и усиливаются.

Миф: психотерапия нужна только "сумасшедшим".

Правда: психотерапия — это форма медицинской помощи, направленная на восстановление психологического равновесия.

Исторический контекст

Термин "паническая атака" появился в середине XX века, когда американские психиатры начали систематизировать тревожные расстройства. Однако ещё древние врачи, включая Гиппократа, описывали "внезапный страх без причины". В СССР о таких состояниях говорили мало — они считались проявлением "неврастении". Только в XXI веке панические атаки признали самостоятельным диагнозом, а не просто "нервами".

Три интересных факта