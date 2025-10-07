Давление в груди и страх смерти: вот как отличить панику от инфаркта
Паническая атака и сердечный приступ действительно могут проявляться схожими симптомами — давлением в груди, одышкой, страхом смерти. Однако причины этих состояний принципиально разные. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов.
"Люди часто путают паническую атаку с сердечным приступом, но это разные механизмы. При панической атаке причина — стресс, особенности работы мозга, психогенные факторы. А при сердечном приступе страдает кровоснабжение сердца из-за закупорки артерий", — пояснил Александр Панов.
Как проявляется паническая атака
Паническая атака — это внезапный приступ сильного страха или тревоги, сопровождающийся физическими симптомами: учащённым сердцебиением, потливостью, дрожью, ощущением удушья или давления в груди. Она может длиться от нескольких минут до получаса и нередко возникает без очевидной причины.
"Паническая атака может сопровождаться похожим чувством нехватки воздуха, но причина — не в сердце, а в тревоге. Такое состояние не угрожает жизни и проходит быстрее, если применить успокаивающие методы", — отметил врач.
Сравнение: паническая атака и сердечный приступ
|Признак
|Паническая атака
|Сердечный приступ
|Причина
|Стресс, тревога, психогенные факторы
|Закупорка коронарных артерий
|Характер боли
|Давление, сжатие, без иррадиации
|Сильная, отдаёт в руку или под лопатку
|Зависимость от дыхания
|Может меняться при вдохе или движении
|Не зависит от дыхания
|Длительность
|5-30 минут
|От 20 минут и дольше
|Опасность для жизни
|Нет
|Высокая
|Сопровождающие признаки
|Потливость, дрожь, чувство страха
|Бледность, синюшность, холодный пот
Как отличить одно состояние от другого
Главное отличие — происхождение боли. При панической атаке дискомфорт вызван повышением уровня адреналина и напряжением мышц, а при инфаркте — реальной нехваткой кислорода в сердце. Если симптомы не проходят в течение получаса, боль усиливается и сопровождается одышкой или тошнотой — это повод срочно вызывать скорую.
"Если боль в груди интенсивная, постоянная, сопровождается одышкой и бледностью, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Самостоятельно в этом случае помочь себе невозможно", — подчеркнул Панов.
Советы шаг за шагом: как помочь себе при панической атаке
-
Сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте медленный вдох, задержите дыхание на несколько секунд и плавно выдохните.
-
Обратите внимание на окружающее. Заметьте пять предметов вокруг, четыре звука, три запаха — это возвращает в реальность.
-
Не боритесь с симптомами. Позвольте телу успокоиться естественно.
-
Избегайте кофеина и алкоголя. Они усиливают тревожность.
-
Обратитесь к специалисту. Психотерапевт поможет разобраться с причинами тревоги и обучит техникам самопомощи.
Ошибки, последствия и альтернативы
• Ошибка: игнорировать повторяющиеся приступы.
Последствие: хронизация тревожного расстройства.
Альтернатива: своевременная консультация психиатра или психотерапевта.
• Ошибка: лечить тревогу успокоительными без назначения врача.
Последствие: риск зависимости и побочных эффектов.
Альтернатива: пройти обследование и подобрать терапию под контролем специалиста.
• Ошибка: путать паническую атаку с инфарктом и не обращаться за помощью.
Последствие: опасное промедление при сердечных патологиях.
Альтернатива: при малейшем сомнении вызвать скорую — это безопаснее.
А что если паника возвращается?
Если приступы повторяются, стоит вести дневник самочувствия: отмечать, когда и в каких ситуациях они возникают. Это поможет выявить триггеры и подобрать методы профилактики — от дыхательных упражнений до когнитивно-поведенческой терапии.
Мифы и правда
• Миф: паническая атака — признак слабости.
Правда: это физиологическая реакция организма на стресс.
• Миф: во время паники можно умереть от остановки сердца.
Правда: атака неприятна, но не смертельна.
• Миф: если один раз пережил приступ, он обязательно повторится.
Правда: при правильной терапии частота приступов снижается вплоть до исчезновения.
FAQ
Как понять, что это именно паническая атака?
Если боль и страх появились внезапно, а анализы сердца в норме — вероятно, это паническая атака.
Можно ли справиться без лекарств?
Да, при лёгких формах помогают дыхательные упражнения и психотерапия.
Когда обращаться к врачу?
Если приступы повторяются чаще одного раза в неделю или мешают повседневной жизни.
3 интересных факта
- Паническая атака обычно длится меньше 30 минут, но ощущается как вечность.
- Женщины сталкиваются с паникой почти вдвое чаще мужчин.
- Регулярная физическая активность снижает частоту приступов на 40%.
Паническая атака пугает, но не убивает. Главное — уметь различать её от сердечного приступа и знать, как помочь себе вовремя.
