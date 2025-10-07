Давление в груди и страх смерти: вот как отличить панику от инфаркта

Паническая атака и сердечный приступ действительно могут проявляться схожими симптомами — давлением в груди, одышкой, страхом смерти. Однако причины этих состояний принципиально разные. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов.

"Люди часто путают паническую атаку с сердечным приступом, но это разные механизмы. При панической атаке причина — стресс, особенности работы мозга, психогенные факторы. А при сердечном приступе страдает кровоснабжение сердца из-за закупорки артерий", — пояснил Александр Панов.

Как проявляется паническая атака

Паническая атака — это внезапный приступ сильного страха или тревоги, сопровождающийся физическими симптомами: учащённым сердцебиением, потливостью, дрожью, ощущением удушья или давления в груди. Она может длиться от нескольких минут до получаса и нередко возникает без очевидной причины.

"Паническая атака может сопровождаться похожим чувством нехватки воздуха, но причина — не в сердце, а в тревоге. Такое состояние не угрожает жизни и проходит быстрее, если применить успокаивающие методы", — отметил врач.

Сравнение: паническая атака и сердечный приступ

Признак Паническая атака Сердечный приступ Причина Стресс, тревога, психогенные факторы Закупорка коронарных артерий Характер боли Давление, сжатие, без иррадиации Сильная, отдаёт в руку или под лопатку Зависимость от дыхания Может меняться при вдохе или движении Не зависит от дыхания Длительность 5-30 минут От 20 минут и дольше Опасность для жизни Нет Высокая Сопровождающие признаки Потливость, дрожь, чувство страха Бледность, синюшность, холодный пот

Как отличить одно состояние от другого

Главное отличие — происхождение боли. При панической атаке дискомфорт вызван повышением уровня адреналина и напряжением мышц, а при инфаркте — реальной нехваткой кислорода в сердце. Если симптомы не проходят в течение получаса, боль усиливается и сопровождается одышкой или тошнотой — это повод срочно вызывать скорую.

"Если боль в груди интенсивная, постоянная, сопровождается одышкой и бледностью, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Самостоятельно в этом случае помочь себе невозможно", — подчеркнул Панов.

Советы шаг за шагом: как помочь себе при панической атаке

Сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте медленный вдох, задержите дыхание на несколько секунд и плавно выдохните. Обратите внимание на окружающее. Заметьте пять предметов вокруг, четыре звука, три запаха — это возвращает в реальность. Не боритесь с симптомами. Позвольте телу успокоиться естественно. Избегайте кофеина и алкоголя. Они усиливают тревожность. Обратитесь к специалисту. Психотерапевт поможет разобраться с причинами тревоги и обучит техникам самопомощи.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: игнорировать повторяющиеся приступы.

Последствие: хронизация тревожного расстройства.

Альтернатива: своевременная консультация психиатра или психотерапевта.

• Ошибка: лечить тревогу успокоительными без назначения врача.

Последствие: риск зависимости и побочных эффектов.

Альтернатива: пройти обследование и подобрать терапию под контролем специалиста.

• Ошибка: путать паническую атаку с инфарктом и не обращаться за помощью.

Последствие: опасное промедление при сердечных патологиях.

Альтернатива: при малейшем сомнении вызвать скорую — это безопаснее.

А что если паника возвращается?

Если приступы повторяются, стоит вести дневник самочувствия: отмечать, когда и в каких ситуациях они возникают. Это поможет выявить триггеры и подобрать методы профилактики — от дыхательных упражнений до когнитивно-поведенческой терапии.

Мифы и правда

• Миф: паническая атака — признак слабости.

Правда: это физиологическая реакция организма на стресс.

• Миф: во время паники можно умереть от остановки сердца.

Правда: атака неприятна, но не смертельна.

• Миф: если один раз пережил приступ, он обязательно повторится.

Правда: при правильной терапии частота приступов снижается вплоть до исчезновения.

FAQ

Как понять, что это именно паническая атака?

Если боль и страх появились внезапно, а анализы сердца в норме — вероятно, это паническая атака.

Можно ли справиться без лекарств?

Да, при лёгких формах помогают дыхательные упражнения и психотерапия.

Когда обращаться к врачу?

Если приступы повторяются чаще одного раза в неделю или мешают повседневной жизни.

3 интересных факта

Паническая атака обычно длится меньше 30 минут, но ощущается как вечность.

Женщины сталкиваются с паникой почти вдвое чаще мужчин.

Регулярная физическая активность снижает частоту приступов на 40%.

Паническая атака пугает, но не убивает. Главное — уметь различать её от сердечного приступа и знать, как помочь себе вовремя.