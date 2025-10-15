Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паническая атака
© freepik.com by 8photo is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:14

“Я умираю” — чувство, которое обманывает: как пережить приступ паники

Специалисты советуют помогать человеку с панической атакой с помощью заземления и спокойного присутствия

Паническая атака — одно из самых тревожных переживаний, которое может настигнуть человека внезапно и выбить из привычного ритма жизни. Даже если вы не сталкивались с этим лично, увидеть, как кто-то рядом теряет контроль, страшно и дезориентирующе. Но именно в такие минуты важно знать, как действовать — спокойно, бережно и эффективно.

Что происходит во время приступа

Паническая атака или острый приступ тревоги — это внезапный всплеск сильного страха без очевидной внешней причины. Человек чувствует, что не может дышать, сердце бьётся слишком быстро, тело будто сковывает, а разум захватывает мысль, что он может умереть. По статистике, с подобными эпизодами сталкиваются до 3% взрослых россиян, и многие даже не подозревают, что переживают именно паническую атаку.

"Человек будет чувствовать учащенное сердцебиение, проблемы с дыханием, страх или тревогу, чувствовать, что он вот-вот умрет", — пояснила психолог Мириам Стадлер.

По словам специалиста, во время приступа возможны тетания (мышечное напряжение), ощущение дереализации, потери связи с телом. Симптомы всегда субъективно кажутся крайне интенсивными, даже если внешне человек просто бледнеет или замирает.

Как вести себя рядом с человеком в кризисе

Главное правило — не пугаться и не пытаться "взять ситуацию под контроль”. Паническая атака не опасна физически, но человеку в этот момент кажется иначе. Любое неверное слово может усилить страх.

1. Не обесценивайте чувства

Когда кто-то рядом начинает паниковать, естественно хочется успокоить: "Это ерунда”, "Не бойся”, "Соберись”. Однако эти фразы действуют противоположно — человек чувствует, что его не понимают, и тревога только растёт.

"Вы не должны отрицать состояние человека, говоря: "Это ничего", "Есть решения"", — отметила психолог Мириам Стадлер.

Лучше сказать: "Я рядом”, "Ты в безопасности”, "Я помогу тебе пройти через это”. Поддерживающее присутствие гораздо эффективнее любой рациональной аргументации.

2. Не говорите о себе

Попытки провести параллели вроде "у меня тоже так было” или объяснять, что "всё в голове”, не помогают. Сейчас не время для логики — только для участия. Просто будьте рядом, не навязывайтесь и не трогайте человека без его разрешения.

3. Сохраняйте спокойствие

Паника заразительна. Если вы начнёте нервничать, человек почувствует это и тревога усилится. Дышите ровно, говорите тихо и спокойно. Напомните, что приступ пройдёт — обычно он длится от 5 до 20 минут.

Советы шаг за шагом: как помочь при приступе тревоги

  1. Оцените обстановку. Если человек в людном месте — отведите его в тихое, безопасное пространство или усадите на скамейку.
  2. Поддерживайте контакт. Мягко спросите, что ему нужно: воды, поддержки, пространства.
  3. Не заставляйте дышать глубже. Контролировать дыхание в пике тревоги сложно и может усилить панику.
  4. Помогите "заземлиться”. Попросите описать, что он видит вокруг — цвета, формы, предметы. Это возвращает ощущение реальности.
  5. Используйте двустороннее постукивание. Скрещенные руки и лёгкие похлопывания по плечам или коленям помогают снизить уровень тревоги.
  6. Оставайтесь рядом. Даже простое присутствие — сильная поддержка. Не нужно слов, достаточно быть рядом, пока приступ не спадёт.
  7. После атаки предложите стакан воды, не кофе и не сладости. Дайте возможность поговорить, если человек готов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Уговаривать "взять себя в руки”.
    Последствие: Усиление чувства вины и паники.
    Альтернатива: Спокойно напомните, что приступ временный и не опасный.
  • Ошибка: Прикасаться без предупреждения.
    Последствие: Резкий жест может вызвать дополнительный страх.
    Альтернатива: Сначала спросите, можно ли взять за руку или обнять.
  • Ошибка: Делать вид, что ничего не произошло.
    Последствие: Человек чувствует стыд и замыкается в себе.
    Альтернатива: Мягко дайте понять, что вы рядом и готовы обсудить, если ему нужно.

А что если приступ повторяется?

Если подобные эпизоды случаются часто, это сигнал, что человеку стоит обратиться к специалисту — психотерапевту или психиатру. Панические атаки успешно лечатся, особенно при раннем обращении. Используются когнитивно-поведенческая терапия, дыхательные практики, витамины группы B и магний в качестве поддерживающих средств, а также работа со стрессом через спорт, массаж и СПА-процедуры.

Постоянная тревожность, страх выхода из дома или транспорта — это не "слабость”, а симптом. И чем раньше человек получит поддержку, тем быстрее восстановится.

Плюсы и минусы самостоятельной помощи

Подход

Плюсы

Минусы

Дыхательные техники

Просты и доступны

Не всегда эффективны в разгар приступа

Медитация и йога

Укрепляют нервную систему

Требуют регулярной практики

Лекарственная терапия

Быстро снижает симптомы

Назначается только врачом

Поддержка близких

Эмоциональная стабильность

Без терапии не решает причину

FAQ

Как понять, что у человека именно паническая атака, а не сердечный приступ?
Главное отличие — приступ паники проходит через 15-20 минут и не оставляет физических последствий. Если есть сомнения, лучше вызвать скорую.

Можно ли помочь дистанционно, если человек пишет в мессенджере?
Да. Поддержите словами, напомните, что он в безопасности, попросите описать, что он видит или слышит. Простое общение уже снижает тревогу.

Стоит ли вызывать скорую при каждом приступе?
Если паника случилась впервые, да. Медики исключат опасные состояния. При повторяющихся эпизодах лучше обратиться к психотерапевту.

Мифы и правда

Миф: Паническая атака — это каприз или слабость.
Правда: Это физиологическая реакция на стресс, не зависящая от силы воли.

Миф: После приступа нужно дать человеку сладкое.
Правда: Достаточно воды и отдыха — сахар или кофе могут вызвать новый прилив тревоги.

Миф: Если один раз случилось, это навсегда.
Правда: С правильной терапией и поддержкой приступы полностью уходят.

Сон и психология

Нарушения сна и хронический стресс часто становятся триггером панических атак. Поэтому восстановление режима — обязательный шаг. Помогают тёплые ванны, ароматерапия, отказ от гаджетов за час до сна. Регулярность и спокойствие — лучшая профилактика тревожных расстройств.

Три факта о панических атаках

  • Они не опасны для сердца, хотя ощущения похожи на сердечный приступ.
  • Паническая атака не длится больше 30-45 минут.
  • Женщины сталкиваются с ней вдвое чаще, чем мужчины.

