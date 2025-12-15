Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
панда
панда
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:26

Панды собирают чемоданы: Япония впервые за 50 лет рискует остаться без символа дружбы с Китаем

Япония возвращает последних панд в Китай в 2026 году — Kyodo

Политические заявления давно влияют на двусторонние отношения Японии и Китая, но теперь напряжённость затрагивает даже символы культурного обмена. Как сообщило агентство Kyodo, Токио готовится вернуть единственных в стране панд, что приведёт к первому за полвека периоду без этих животных в японских зоопарках.

Возврат панд и возможная пауза

В зоопарке Уэно находятся две арендованные у Китая панды — Сяо-Сяо и Лей-Лей. Они давно стали центральными фигурами экспозиции и стабильным магнитом для посетителей. По данным источников Kyodo, обе особи должны вернуться в Китай в январе 2026 года, хотя срок аренды формально истекает лишь в феврале.

Такой поворот может оказаться знаковым: Япония фактически останется без панд впервые за пять десятилетий. На этом фоне растёт тревога, что политическая напряжённость способна сорвать будущие договорённости о новых животных — такую возможность уже обсуждают в китайских медиа и соцсетях.

Резонансные слова премьера и ответ Пекина

Обострение последовало после выступления премьер-министра Санаэ Такаити в парламенте, где она оценила возможный кризис вокруг Тайваня как угрозу исключительного масштаба.

Исторический контекст спора о Тайване

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши покинули материк после поражения в гражданской войне. Остров сохранил символику и отдельные институты прежней Китайской Республики.

Пекин считает Тайвань одним из регионов КНР — позицию, которую поддерживает большинство государств, включая Россию. На этом фоне любое заявление японских руководителей по тайваньскому вопросу становится политически значимым, а судьба двух панд превращается в часть более широкого дипломатического узла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лю Пэнъюй заявил о глобальных рисках искусственного интеллекта — РИА Новости 13.12.2025 в 20:05
Машины думают быстрее людей: Китай боится, что разум вырвется из-под контроля

Китай призывает к международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, предупреждая: риски новых технологий становятся общей задачей для всего мира.

Читать полностью » Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции в Финляндии — Helsingin Sanomat 13.12.2025 в 19:44
Грета Тунберг не сдаётся: Финляндия открыла против неё новое уголовное дело

Финская прокуратура обвинила Грету Тунберг в неповиновении полиции после акции в Хельсинки — и это не единственный случай, когда протест обернулся штрафом.

Читать полностью » Мерц допустил возвращение обязательной военной службы в Германии — МК 13.12.2025 в 19:31
Рекордное падение доверия: как Германия устала от собственного лидера

Канцлер Фридрих Мерц заговорил о возвращении всеобщей воинской обязанности. Почему его слова совпали с рекордным падением доверия — в материале.

Читать полностью » Украина отклонила вывод ВСУ из Донбасса и запрет на вступление в НАТО в плане США — NYT 13.12.2025 в 18:50
План Трампа столкнулся с жёсткой реальностью: Киев отказал по некоторым пунктам

Киев ответил на мирные инициативы Дональда Трампа, исключив ключевые уступки. Правки показали, где для Украины проходят линии, которые нельзя пересекать.

Читать полностью » Еврокомиссия не смогла согласовать план по активам России — Politico 13.12.2025 в 18:47
Евросоюз трещит по швам — план Брюсселя о замороженных активах рухнул на глазах

Несколько стран ЕС неожиданно выступили против передачи Украине замороженных российских активов, сорвав планы Еврокомиссии достичь соглашения.

Читать полностью » Западные страны побегут восстанавливать связи с Россией — премьер Словакии Роберт Фицо 13.12.2025 в 18:40
Европа делает вид, что забыла про Москву, но за кулисами готовится возвращение

Премьер Словакии предсказал скорое восстановление экономических отношений Запада с Россией после окончания конфликта на Украине, назвав нынешнюю политику западных государств лицемерной.

Читать полностью » Лукашенко получил личное послание от Дональда и Мелании Трамп — БелТА 13.12.2025 в 17:59
Тихая дипломатия без камер: Лукашенко получил личное послание от четы Трамп

Лукашенко получил личное послание от Дональда и Мелании Трамп, переданное через спецпредставителя США после переговоров в Минске.

Читать полностью » В Белоруссии Лукашенко помиловал Марию Колесникову и еще 122 заключенных 13.12.2025 в 17:51
Жест после переговоров: Лукашенко сделал шаг, который ждали пять лет

Лукашенко помиловал Марию Колесникову и ещё 122 человек после переговоров с представителем США — решение совпало со снятием санкций с белорусского калия.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Троение двигателя связано с отказом одного или нескольких цилиндров — автомеханики
Российские военные фиксируют спад дроновой активности ВСУ — ТАСС
Общество
Бастрыкин берёт на контроль отравление детей в бассейне Нерюнгри — СК РФ
Происшествия
Режим повышенной готовности вводят на Южных Курилах из-за циклона — ТАСС
ДФО
Детская больница Владивостока проходит масштабное переоснащение — ТАСС
Дом
Вертикальный декор визуально увеличивает пространство квартиры — дизайнеры
Красота и здоровье
Интенсивные тренировки перед сном могут вызывать бессонницу — ТУТ НОВОСТИ
ДФО
Аэрофлот включает внутрирегиональные рейсы ДФО в льготную программу — ФедералПресс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet