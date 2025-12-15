Панды собирают чемоданы: Япония впервые за 50 лет рискует остаться без символа дружбы с Китаем

Политические заявления давно влияют на двусторонние отношения Японии и Китая, но теперь напряжённость затрагивает даже символы культурного обмена. Как сообщило агентство Kyodo, Токио готовится вернуть единственных в стране панд, что приведёт к первому за полвека периоду без этих животных в японских зоопарках.

Возврат панд и возможная пауза

В зоопарке Уэно находятся две арендованные у Китая панды — Сяо-Сяо и Лей-Лей. Они давно стали центральными фигурами экспозиции и стабильным магнитом для посетителей. По данным источников Kyodo, обе особи должны вернуться в Китай в январе 2026 года, хотя срок аренды формально истекает лишь в феврале.

Такой поворот может оказаться знаковым: Япония фактически останется без панд впервые за пять десятилетий. На этом фоне растёт тревога, что политическая напряжённость способна сорвать будущие договорённости о новых животных — такую возможность уже обсуждают в китайских медиа и соцсетях.

Резонансные слова премьера и ответ Пекина

Обострение последовало после выступления премьер-министра Санаэ Такаити в парламенте, где она оценила возможный кризис вокруг Тайваня как угрозу исключительного масштаба.

Исторический контекст спора о Тайване

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши покинули материк после поражения в гражданской войне. Остров сохранил символику и отдельные институты прежней Китайской Республики.

Пекин считает Тайвань одним из регионов КНР — позицию, которую поддерживает большинство государств, включая Россию. На этом фоне любое заявление японских руководителей по тайваньскому вопросу становится политически значимым, а судьба двух панд превращается в часть более широкого дипломатического узла.