Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:22

Пандемия закончилась — штрафы возвращаются: как застройщикам пережить отмену моратория

Мораторий на штрафы для застройщиков истекает в 2025 году – ИА PrimaMedia

Застройщиков, нарушающих сроки передачи квартир дольщикам, вновь будут штрафовать. Мораторий на взыскание неустойки за срыв сроков сдачи объектов, который был введён во время пандемии, истекает в 2025 году, и продлеваться не будет. Об этом сообщил ИА PrimaMedia.

Отмена моратория на штрафы

Во время пандемии правительство России (постановление № 326) ввело мораторий на штрафы для застройщиков, чтобы поддержать строительную отрасль. Этот срок действия моратория истекает 31 декабря 2025 года. Как заявил президент Владимир Путин, его продлевать не планируется.

"Мы во время пандемии ввели мораторий на такие штрафы, сделали это, чтобы поддержать строительную отрасль, и с тех пор мораторий несколько раз продлевался. Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков", — отметил Владимир Путин 24 декабря 2025 года на встрече с правительством.

Последствия для строительной отрасли

Отмена моратория станет значительным фактором для системных участников рынка. Застройщикам придётся либо принять снижение доходности по проектам, либо учитывать риски срыва сроков в цену квадратного метра. Однако, как подчеркнул президент, для покупателей жилья неустойка играет важную роль, так как она защищает их права в случае задержки с получением квартиры.

"Для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается", — добавил Владимир Путин.

Реакция участников рынка

Участники строительного рынка отмечают, что мораторий был временной мерой, которая выполняла свою функцию в период кризиса. Теперь, когда ситуация стабилизировалась, необходимо учитывать интересы дольщиков, требующих соблюдения сроков сдачи жилья.

