Современная атомная электростанция
Современная атомная электростанция
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:31

Пандемия и политика сбили график, но проект не остановили: АЭС довели до 95% готовности

Турция запланировала запуск первого блока АЭС Аккую на 2026 год — Kanal 7

Проект АЭС "Аккую", который в Турции давно называют стратегическим, приближается к ключевому этапу — запуску первого реактора. Об этом сообщает телеканал Kanal 7. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2026 год, а готовность первого реактора уже достигла 95%.

Первый реактор почти готов: что говорит министр энергетики

По словам Байрактара, основной фокус работ сейчас сосредоточен на завершении строительства первого реактора и подготовке к началу выработки электроэнергии. Министр уточнил, что строительная часть проекта "в настоящее время завершена примерно на 95%". Эта цифра отражает высокий уровень готовности объекта, однако до запуска остаётся значительный объём финальных работ, связанных с наладкой и запуском производственных процессов.

Глава ведомства подчеркнул, что задача на ближайшее время — обеспечить выход станции на производство первой электроэнергии в 2026 году. По его оценке, именно этот год станет точкой, когда проект сможет перейти от строительства к реальному участию в энергосистеме страны. Для Турции это означает не только расширение генерации, но и новый уровень технологической инфраструктуры.

Почему сроки сдвинулись и что помешало запуску в 2025 году

Министр признал, что первоначальный график предполагал завершение работ к апрелю 2025 года. Однако планы пришлось пересмотреть из-за двух факторов, которые, по его словам, оказались наиболее ощутимыми. Первый — последствия пандемии, которые затронули логистику и организацию поставок, а второй — политические препятствия при закупке части оборудования.

"Изначально эти работы планировалось завершить к апрелю 2025 года, но задержки произошли из-за пандемии и политических препятствий в закупке части оборудования", — заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Таким образом, сдвиг сроков официально объясняется внешними обстоятельствами, не связанными напрямую с техническим состоянием объекта. При этом власти подчеркивают, что проект сохранил темп, позволяющий выйти на запуск в 2026 году, несмотря на корректировку календаря.

Совместная работа с Россией и "Росатомом"

Байрактар отдельно отметил, что Турция продолжает работу по завершению строительства совместно с Россией и компанией "Росатом". По его словам, усилия сторон направлены на то, чтобы довести объект до финальной готовности и обеспечить запуск первого реактора в обозначенные сроки. Это заявление фиксирует стратегический формат проекта, в котором участвует иностранный технологический партнер.

Министр подчеркнул, что текущая стадия — это не только строительство как таковое, но и подготовка к технологическому переходу, который завершится выработкой электроэнергии. По сути, речь идет о финальном отрезке, когда проект требует максимальной концентрации ресурсов, контроля качества и соблюдения всех процедур, необходимых для запуска.

