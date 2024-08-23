Появление новых членов семьи панд - долгожданное событие,поскольку большие панды в естественной среде обитания насчитывают менее 2 тысяч взрослых особей

Большая панда Мэн Мэн, обитающая в Берлинском зоопарке, принесла на свет двойню, что стало ее вторым потомством, сообщает пресс-служба зоопарка.

Сообщается, что двойня появилась 22 августа в 13:03 и 14:19, став долгожданным событием для зоопарка. Оба новорожденных находятся в хорошем состоянии, однако их пол пока не определен. Директор зоопарка Андреас Книрием отметил, что каждый новый детеныш играет значительную роль в сохранении вида, учитывая, что в дикой природе насчитывается менее 2 тысяч взрослых особей.

Берлинский зоопарк уточняет, что, поскольку большие панды обычно заботятся только об одном детеныше, в случае двойни зоопарк будет активно участвовать в их воспитании, сотрудничая с экспертами. Детенышей будут приносить к матери для кормления каждые два-три часа, а остальное время они будут находиться в теплом инкубаторе под присмотром зоопарковой команды.

Панда Мэн Мэн живет в Берлинском зоопарке с лета 2017 года, и это не первый раз, когда она родила двойню; первый случай был в августе 2019 года. В марте текущего года после тщательной подготовки и наблюдения международной команды специалистов Мэн Мэн была подвергнута процедуре искусственного оплодотворения.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, CEphoto, Уве Аранас (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)