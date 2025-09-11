Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в животе
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:53

Слабая боль — самый коварный симптом: именно он может указывать на рак этого органа

American Cancer Society: половина пациентов с раком поджелудочной испытывают боль в животе до диагноза

Рак поджелудочной железы остаётся одной из самых сложных для диагностики онкологических болезней. Опухоль развивается из клеток органа, отвечающего не только за выработку ферментов, но и за синтез инсулина. Проблема в том, что первые проявления болезни настолько размыты, что многие люди воспринимают их как усталость, гастрит или последствия стресса. В итоге значительная часть пациентов узнаёт о диагнозе лишь на поздних стадиях, когда лечение становится особенно трудным.

Основные типы опухолей

  • Аденокарцинома — самая распространённая форма, встречается примерно в 90% случаев и поражает клетки, вырабатывающие ферменты.
  • Нейроэндокринные опухоли — редкий вариант, развиваются из гормонопродуцирующих клеток.
  • Кистозные новообразования — могут быть как доброкачественными, так и злокачественными.
  • Ацинарно-клеточная карцинома — поражает клетки, отвечающие за ферменты, и встречается крайне редко.

Почему болезнь трудно выявить на ранних этапах

Сложность диагностики кроется в нескольких факторах. Поджелудочная железа расположена глубоко в брюшной полости, поэтому небольшие изменения заметить трудно. Массовых программ скрининга, как при раке груди или шейки матки, не существует. Симптомы же напоминают гастрит, панкреатит или обычное переутомление. По данным The Lancet Oncology, около 70% пациентов приходят к врачу, когда болезнь уже перешла во II-IV стадии.

Пять признаков, которые легко упустить

1. Дискомфорт или боль в верхней части живота

Ощущение тупой, ноющей боли под рёбрами или в верхней части живота часто списывают на переедание или гастрит. Однако подобный симптом может быть одним из первых. Боль нередко отдаёт в спину и усиливается в положении лёжа. Иногда сопровождается вздутием или тошнотой. По данным American Cancer Society, примерно половина пациентов отмечает такие ощущения ещё до постановки диагноза.

2. Потеря веса без причины

Если человек теряет 5-10% массы за несколько месяцев, не меняя рацион и образ жизни, стоит насторожиться. При раке поджелудочной железы это происходит из-за снижения выработки ферментов, ускоренного обмена веществ и потери аппетита. Journal of Clinical Oncology указывает, что до 60% пациентов сталкиваются с этим симптомом.

3. Пожелтение кожи и глаз

Даже лёгкая желтушность кожи или склер может быть тревожным сигналом. Опухоль в области головки железы часто перекрывает желчный проток, из-за чего билирубин накапливается в организме. Симптом сопровождается зудом кожи, тошнотой, изменением цвета мочи и стула. По данным Gastroenterology, примерно 40% пациентов приходят к врачу именно после появления желтухи.

4. Нарушения пищеварения

Вздутие, частая диарея или жирный, плохо смывающийся стул (стеаторея) — признаки того, что организм перестал нормально переваривать жиры. Всё это связано с недостатком ферментов и застоем желчи. По статистике, около трети больных отмечают такие изменения ещё до постановки диагноза.

5. Постоянная усталость

Ощущение слабости и сонливости, которое не проходит даже после отдыха, может быть вызвано нарушением обмена веществ и анемией. Опухоль отнимает у организма энергию и провоцирует воспалительные процессы. Согласно данным Pancreas Journal, хроническая усталость отмечается у половины пациентов на ранних стадиях.

Советы шаг за шагом

  1. Обращайте внимание на лёгкие, но повторяющиеся изменения в самочувствии.

  2. Не откладывайте визит к врачу при постоянной боли в животе или беспричинной усталости.

  3. Делайте УЗИ брюшной полости хотя бы раз в год, особенно после 50 лет.

  4. Следите за весом и изменением цвета кожи или глаз.

  5. При любых подозрениях на сбои в пищеварении требуйте у врача направления на дополнительные исследования (КТ, МРТ, анализы крови).

Мифы и правда

  • Миф: рак поджелудочной железы возникает только у людей с вредными привычками.
    Правда: курение и алкоголь действительно повышают риски, но болезнь встречается и у тех, кто ведёт здоровый образ жизни.
  • Миф: желтуха всегда связана с гепатитом.
    Правда: нередко её причиной становятся опухоли поджелудочной железы или желчных путей.
  • Миф: если боль слабая, значит, ничего серьёзного.
    Правда: даже лёгкий дискомфорт в животе может быть сигналом серьёзного заболевания.

Исторический контекст

Учёные впервые описали опухоли поджелудочной железы в XIX веке, но эффективные методы диагностики появились лишь в XX столетии. До внедрения компьютерной томографии болезнь выявляли в основном на поздних стадиях. Сегодня КТ, МРТ и эндоскопическая ультрасонография значительно повысили шансы на раннее обнаружение, хотя массового скрининга по-прежнему нет.

