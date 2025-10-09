Боль под грудиной — сигнал бедствия: поджелудочная просит о помощи, но мы не слышим

Поджелудочная железа — один из самых важных органов пищеварительной системы. Она отвечает за выработку ферментов, помогающих переваривать пищу, и гормонов, регулирующих уровень сахара в крови. Однако первые сигналы её неблагополучия часто остаются без внимания. О симптомах, которые нельзя игнорировать, рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов, пишет "Российская газета".

Где болит при нарушении работы поджелудочной

Главным признаком проблем с поджелудочной железой является боль в верхней части живота — ближе к центру, под грудиной. Она может быть тупой, давящей или жгучей, часто отдаёт в спину.

"Обратите внимание на боль в верхней части живота, в области центра. Неприятные ощущения могут усиливаться спустя полчаса после еды. Давящая, сверлящая, постоянная. Сопровождается тошнотой, рвотой", — предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Если боль усиливается после жирной или обильной пищи, это может свидетельствовать о воспалении — панкреатите.

Что происходит при панкреатите

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы, при котором ферменты, предназначенные для переваривания пищи, начинают разрушать сам орган. Это вызывает резкие боли и опасные осложнения.

"Разрушительные процессы в поджелудочной железе могут вызывать "опоясывающую' боль", — отметил Вялов.

Такая боль охватывает живот и спину, особенно после еды или употребления алкоголя.

Сравнение: признаки нормальной и нарушенной работы поджелудочной