Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина с болью в животе
Мужчина с болью в животе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:35

Боль под грудиной — сигнал бедствия: поджелудочная просит о помощи, но мы не слышим

Врач Сергей Вялов: боль под грудиной и тошнота могут указывать на панкреатит

Поджелудочная железа — один из самых важных органов пищеварительной системы. Она отвечает за выработку ферментов, помогающих переваривать пищу, и гормонов, регулирующих уровень сахара в крови. Однако первые сигналы её неблагополучия часто остаются без внимания. О симптомах, которые нельзя игнорировать, рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов, пишет "Российская газета".

Где болит при нарушении работы поджелудочной

Главным признаком проблем с поджелудочной железой является боль в верхней части живота — ближе к центру, под грудиной. Она может быть тупой, давящей или жгучей, часто отдаёт в спину.

"Обратите внимание на боль в верхней части живота, в области центра. Неприятные ощущения могут усиливаться спустя полчаса после еды. Давящая, сверлящая, постоянная. Сопровождается тошнотой, рвотой", — предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Если боль усиливается после жирной или обильной пищи, это может свидетельствовать о воспалении — панкреатите.

Что происходит при панкреатите

Панкреатит — воспаление поджелудочной железы, при котором ферменты, предназначенные для переваривания пищи, начинают разрушать сам орган. Это вызывает резкие боли и опасные осложнения.

"Разрушительные процессы в поджелудочной железе могут вызывать "опоясывающую' боль", — отметил Вялов.

Такая боль охватывает живот и спину, особенно после еды или употребления алкоголя.

Сравнение: признаки нормальной и нарушенной работы поджелудочной

Признак Нормальное состояние Нарушение функции
Боль Отсутствует Опоясывающая, усиливается после еды
Аппетит Стабильный Снижен или отсутствует
Тошнота Нет Частая, с возможной рвотой
Стул Однородный, регулярный Жирный, блестящий, плохо смывается
Энергия Нормальная Слабость, усталость, потеря веса

Что делать при подозрении на воспаление

Главное правило — не заниматься самолечением. Особенно опасно прикладывать к животу грелку: тепло усиливает воспаление.

"Самолечением с прикладыванием теплой грелки заниматься не стоит", — подчеркнул Вялов.

При появлении болей, тошноты или рвоты стоит сразу обратиться к врачу. До визита можно облегчить состояние простыми и безопасными мерами.

Советы шаг за шагом

  1. Примите положение "эмбриона". Лёгкое скручивание туловища вперёд снижает давление на поджелудочную железу.

  2. Пейте щелочную воду без газа. Минеральная вода без углекислоты помогает уменьшить кислотность и снять спазмы.

  3. Откажитесь от тяжёлой пищи. Несколько дней предпочтительнее лёгкий рацион — каши на воде, супы-пюре, отварные овощи.

  4. Не употребляйте алкоголь и жирные продукты. Они вызывают выброс ферментов, усиливая воспаление.

  5. Следите за температурой. Если появилась лихорадка, срочно вызывайте врача — это может быть признак осложнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Прикладывать к животу грелку при боли.
    Последствие: Усиление воспаления и риск панкреонекроза.
    Альтернатива: Холодный компресс через ткань, полный покой.

  • Ошибка: Терпеть боль и ждать "само пройдёт".
    Последствие: Хроническое воспаление, рубцевание тканей.
    Альтернатива: Своевременный визит к гастроэнтерологу.

  • Ошибка: Продолжать есть привычную жирную пищу.
    Последствие: Обострение и возможное поражение других органов.
    Альтернатива: Диета №5п — отварное, паровое, без жира и острых специй.

А что если боль уже стала постоянной?

Хронический панкреатит может развиваться годами. Со временем железа теряет способность вырабатывать ферменты и гормоны, что приводит к нарушению пищеварения и даже диабету.

Чтобы этого избежать, важно не только лечить обострения, но и придерживаться постоянной профилактики: отказаться от алкоголя, не переедать, соблюдать интервалы между приёмами пищи.

FAQ

Какой характер боли при панкреатите?
Обычно боль опоясывающая, тянущая, может усиливаться после еды или ночью.

Можно ли пить кофе при проблемах с поджелудочной?
Нет, кофе стимулирует выработку ферментов и усиливает нагрузку.

Какая вода полезна при панкреатите?
Щелочная — например, "Боржоми" или "Ессентуки-17", но без газа и в подогретом виде.

Когда нужно вызывать скорую помощь?
Если боль сильная, сопровождается рвотой, температурой или желтизной кожи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Наталья Мизинова рассказала, где искать настоящие продукты без ГМО сегодня в 3:14
Где живёт настоящая еда: деревенские рынки против супермаркетов

Как отличить настоящие продукты без ГМО от маркетинговых подделок? Диетолог объясняет, где искать безопасную органику и стоит ли переплачивать за ярлык "эко".

Читать полностью » Стоматолог Мария Балакирева: ириски и нуга разрушают эмаль и вызывают кариес сегодня в 2:08
Зубы крошатся, пока мы улыбаемся: как карамель и нуга медленно разрушают рот изнутри

Сладости радуют, но их липкий след может надолго остаться на зубах. Почему ириски и леденцы опасны для эмали и чем их лучше заменить — объясняют стоматологи.

Читать полностью » Инфекционист Наталья Турская: ромашка и календула не лечат хламидиоз сегодня в 1:01
Ромашка против хламидий: безобидный миф, который оборачивается ожогами и бесплодием

Почему травы и народные настойки не спасают от хламидий, а иногда делают только хуже — объясняет врач-инфекционист и реальные примеры из практики.

Читать полностью » Невролог Павел Хорошев: полностью защититься от нарушений нервной системы невозможно сегодня в 0:16
Нервная система не прощает ошибок: одно движение — и тело объявляет забастовку

Почему даже идеальное здоровье не гарантирует защиту от неврологических проблем и как научиться управлять своим телом, чтобы снизить риски без лекарств.

Читать полностью » Койевая кислота осветляет кожу, блокируя фермент тирозиназу, отвечающий за выработку меланина вчера в 23:52
Пятна уходят, но не кожа: японский секрет ровного тона наконец добрался до косметичек

Койевая кислота давно покорила японскую кухню, а теперь — и косметологию. Чем она полезна для кожи и почему её называют самой деликатной альтернативой сильным кислотам?

Читать полностью » Недосып и стресс — главные триггеры маниакальных фаз при биполярном расстройстве вчера в 23:04
Всё или ничего: как работает болезнь, которая заставляет мозг жить на контрастах

Узнайте, как распознать биполярное расстройство на ранних стадиях. Шесть ключевых признаков, сравнение с обычной сменой настроения и советы экспертов.

Читать полностью » Раннее введение аллергенов снижает риск пищевой аллергии у детей на 81% вчера в 22:55
Аллергия начинается не с орехов, а с их отсутствия: новый взгляд на детское питание

Раннее введение аллергенов снижает риск пищевой аллергии у младенцев. Узнайте, как правильно знакомить ребенка с новыми продуктами и избежать распространенных ошибок. Советы от доктора Стукуса.

Читать полностью » Всего одна банка газировки в день повышает риск болезни печени на 60% вчера в 21:52
"Зеро" не значит безопасная: диетическая кола оказалась опаснее обычной

Употребление даже одной банки газировки в день повышает риск неалкогольной жировой болезни печени (MASLD) на 60%, как показало новое исследование. Диетические версии оказались не безопаснее.

Читать полностью »

Новости
Наука
Игры в детстве формируют пространственное мышление подростков и влияют на интеллект — Карсон Кунг
Садоводство
Кресс-салат, базилик и черри: эти растения реально вырастить в квартире зимой
Еда
Курица в майонезе с чесноком сохраняет сочность при запекании в духовке
Еда
Курица в сметанном соусе при запекании в духовке сохраняет сочность мяса
Технологии
OpenAI приобретает мощности AMD с оплатой акциями компании — TechCrunch
Авто и мото
Юрист Цветкова: ГИБДД установит виновника аварии даже через несколько дней
Питомцы
Зоопсихологи подтвердили: после купирования собаки чаще испытывают стресс и проблемы в общении
Садоводство
Азотные удобрения нельзя смешивать с известью и золой из-за потери азота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet