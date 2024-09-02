Как сделать блинчики золотистыми и хрустящими: простой трюк, который должен знать каждый кулинар

Приготовить блинчики, которые выглядят аппетитно, может быть непросто. Важно снять блин со сковороды именно в тот момент, когда он достиг золотистого оттенка, но ещё не начал подгорать. Однако, у начинающих кулинаров часто получается либо слишком бледный, либо уже подгоревший результат.

К счастью, есть ингредиент, который облегчит задачу и избавит от необходимости постоянно следить за процессом приготовления. Этим спасительным компонентом является сахар. Но не обычный сахарный песок, а рафинад.

На каждый литр блинного теста следует добавить 1-2 кубика сахара. Перед тем как ввести его в тесто, рафинад необходимо измельчить.

Тесто с этим ингредиентом приобретает идеальную консистенцию. Блинчики, приготовленные на его основе, быстро становятся румяными и золотистыми, с легкой хрустящей корочкой. Кроме того, они обретают приятный, умеренно сладкий вкус, делая их особенно аппетитными.

Фото: flickr.com/Theo Crazzolara (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)