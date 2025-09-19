Хотите стопку идеальных блинов? Вот ошибки, которые превращают их в резину

Блины давно стали частью семейной кухни — они знакомы каждому с детства и редко оставляют кого-то равнодушным. Но что делать, если вдруг захотелось ароматной стопки, а молока в холодильнике нет? Оказывается, вовсе не обязательно бежать в магазин. Существует множество вариантов, как приготовить нежные и эластичные блины без этого продукта — и результат зачастую выходит даже интереснее привычного.

Чем заменить молоко в тесте

Привычное молоко в классических рецептах отвечает за мягкость и насыщенный вкус. Но его функции легко берут на себя другие ингредиенты.

Вот самые популярные варианты:

обычная вода;

газированная минеральная вода;

кисломолочные продукты (например, йогурт или кефир, разбавленные водой);

растительные напитки — овсяный, соевый, миндальный, кокосовый.

Сравнение заменителей молока