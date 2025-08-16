Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Блины
© flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:09

Блины без комочков и нервов: главный враг теста — спешка

Французский способ выпекания помогает получить тонкие и золотистые блины

Блинчики — это не просто завтрак или десерт, а маленький ритуал уюта, знакомый каждому с детства. У каждой семьи есть свой рецепт, но секрет по-настоящему нежного и шелковистого теста не всегда кроется в дорогих ингредиентах. Иногда достаточно пары правильных приёмов, чтобы привычные блины заиграли новыми красками и покорили даже самых привередливых гурманов.

Шаг первый: готовим тесто

Сначала сливочное масло растапливают и дают ему немного остыть. В миску просеивают муку, добавляют щепотку соли и немного сахара. В центре делают углубление и вбивают яйца. Постепенно, при постоянном помешивании, тонкой струйкой вливают молоко, пока не получится гладкое тесто без комочков. В самом конце добавляют остывшее масло и взбивают венчиком до кремовой однородности.

Совет: перед выпечкой тесто рекомендуется убрать в холодильник на 30 минут — так вкусы "подружатся", и блинчики получатся особенно мягкими и нежными.

Французский способ выпекания

Сковороду разогревают на среднем огне и смазывают только перед самым первым блином. Один половник теста быстро распределяют по поверхности, затем жарят примерно по одной минуте с каждой стороны, пока блин не приобретёт красивый золотистый цвет.

