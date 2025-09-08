Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:19

Секретное тесто без комков: блины выходят нежные и тают во рту

Классические блины: ингредиенты, технология приготовления и советы

Сложно найти другое блюдо, которое одинаково уместно и на завтрак, и в качестве лёгкого ужина. Блины легко вписываются в любое меню, превращая обычный день в маленький праздник. Их секрет — в простоте приготовления и бесконечном разнообразии начинок.

Рецепт классических блинов

Ингредиенты (около 8 штук):

  • 2 стакана пшеничной муки
  • 2 стакана молока
  • 3 яйца
  • 2 ст. ложки растопленного масла
  • 1 ст. ложка сахара (для сладкого варианта)
  • щепотка соли
  • масло для жарки

Приготовление:

  • В миске соединить муку, соль и сахар.
  • Постепенно влить молоко и добавить яйца, тщательно перемешивая до гладкого теста.
  • Влить растопленное масло и оставить массу на 15 минут.
  • Разогреть сковороду, слегка смазать её маслом.
  • Вылить порцию теста, распределить по поверхности и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Повторять до окончания теста.

Идеи для подачи

  • Сладкие варианты: фрукты, "Нутелла", джем, мёд, сахарная пудра.
  • Пикантные сочетания: сыр, ветчина, грибы, шпинат, лосось со сливочным сыром.

Маленькие секреты

Главное условие успеха — однородное тесто без комков и хорошо прогретая сковорода. Блины лучше подавать сразу с пылу с жару, тогда они остаются особенно нежными и ароматными.

Такое простое блюдо способно объединить за столом всю семью — и взрослых, и детей.

