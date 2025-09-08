Секретное тесто без комков: блины выходят нежные и тают во рту
Сложно найти другое блюдо, которое одинаково уместно и на завтрак, и в качестве лёгкого ужина. Блины легко вписываются в любое меню, превращая обычный день в маленький праздник. Их секрет — в простоте приготовления и бесконечном разнообразии начинок.
Рецепт классических блинов
Ингредиенты (около 8 штук):
- 2 стакана пшеничной муки
- 2 стакана молока
- 3 яйца
- 2 ст. ложки растопленного масла
- 1 ст. ложка сахара (для сладкого варианта)
- щепотка соли
- масло для жарки
Приготовление:
- В миске соединить муку, соль и сахар.
- Постепенно влить молоко и добавить яйца, тщательно перемешивая до гладкого теста.
- Влить растопленное масло и оставить массу на 15 минут.
- Разогреть сковороду, слегка смазать её маслом.
- Вылить порцию теста, распределить по поверхности и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Повторять до окончания теста.
Идеи для подачи
- Сладкие варианты: фрукты, "Нутелла", джем, мёд, сахарная пудра.
- Пикантные сочетания: сыр, ветчина, грибы, шпинат, лосось со сливочным сыром.
Маленькие секреты
Главное условие успеха — однородное тесто без комков и хорошо прогретая сковорода. Блины лучше подавать сразу с пылу с жару, тогда они остаются особенно нежными и ароматными.
Такое простое блюдо способно объединить за столом всю семью — и взрослых, и детей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru