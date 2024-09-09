Panasonic планирует выпуск аккумуляторов для электромобилей

Японское правительство на прошлой неделе объявило о новых субсидиях в размере 350 млрд иен для ряда компаний, включая Panasonic, пишет Bloomberg.
После повторного открытия завода в Вакаяме, площадки на юге Японии, которая ранее использовалась для производства компонентов аккумуляторов, начнется выпуск Panasonic 4680, который легче, эффективнее и дешевле в производстве, чем его предшественник 2170. Согласно данным компании, это должно помочь увеличить запас хода и время зарядки электромобилей при одновременном снижении затрат.
"Аккумуляторные батареи являются важнейшим ресурсом для страны", - заявил в главный исполнительный директор Юки Кусуми. "Мы считаем, что эти батареи будут способствовать распространению электромобилей".
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