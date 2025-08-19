Перу строит мегапорт Чанкай — судоходные компании в восторге, а Панама напряглась

В ближайшие месяцы Администрация Панамского канала (ACP) начнет консультации с компаниями, заинтересованными в международном тендере на строительство и эксплуатацию двух новых портов. Запуск конкурсного процесса намечен на первый квартал 2025 года, сообщила мексиканская газета La Jornada.

Новый этап развития

Новые терминалы станут частью стратегического плана расширения и будут включать мощности для перевалки, хранения и транспортировки газа. Кроме того, они будут обеспечивать подачу питьевой воды, необходимой для работы канала.

"Мы наблюдаем огромный спрос на портовые сооружения и терминалы", — заявил управляющий Панамским каналом Рикаурте Васкес.

Параллельные инициативы

Планы развития совпадают с переговорами правительства президента Хосе Рауля Мулино о продлении на 25 лет концессии гонконгской CK Hutchison, которая управляет двумя ключевыми портами по обе стороны канала.

Между тем сама CK Hutchison рассматривает возможность продажи значительной части своего мирового портового бизнеса. Компания оценила вероятность сделки с консорциумом во главе с BlackRock и MSC в $22,8 млрд, и в сделку могут войти операции в Панаме.

Инвестиции в будущее

За ближайшие пять лет ACP собирается вложить около $8,5 млрд в модернизацию инфраструктуры. Среди ключевых инициатив — строительство плотины на реке Индио и создание нового водохранилища. Сейчас проект находится в Верховном суде Панамы из-за иска, поданного местными сообществами.

Еще один важный конкурс ACP планирует объявить в 2026 году — на строительство газопровода для сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Латиноамериканские альтернативы

Не только Панама работает над усилением своих логистических позиций.

Мексика развивает межокеанский коридор перешейка Теуантепек (CIIT). Железная дорога соединяет Салина-Крус на Тихом океане с Коацакоалькосом на Атлантике. Первые перевозки уже показали эффективность: Hyundai доставила 900 автомобилей всего за девять часов, сократив сроки на пять дней и снизив расходы на 15%.

"Это исключительный проект — он представляет собой альтернативу Панамскому каналу", — отметил президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Однако эксперты считают, что CIIT пока не может конкурировать по масштабам: через Панамский канал проходит до 14 тысяч судов в год, он соединяет 180 маршрутов, тогда как объем перевозок по CIIT намного меньше.