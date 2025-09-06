Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Запечённый минтай с овощами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:45

Форель и овощи: волшебная симфония сковороды, которая разбудит ваши вкусовые рецепторы

Представьте: ароматная форель, обжаренная до хрустящей корочки, с яркими овощами, которые тают во рту. Это блюдо — идеальный баланс вкуса и простоты, которое завоюет сердца гурманов и новичков на кухне. Готово за 40 минут и подходит для любого случая — от семейного ужина до романтического вечера. Давайте разберёмся, как приготовить его шаг за шагом!

Ингредиенты

  • Форель — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Растительное масло — 5 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте продукты заранее — если рыба заморожена, дайте ей оттаять при комнатной температуре.

Выпотрошите форель, очистите от чешуи, удалите голову, хвост и плавники. Промойте под холодной водой, обсушите салфетками. Нарежьте на стейки толщиной 1-1,5 см и слегка посолите с обеих сторон.

Очистите лук, разрежьте болгарский перец пополам и удалите семена. Промойте овощи. Нарежьте перец соломкой, лук — средними кубиками. Помидоры черри можно оставить целыми или разрезать пополам (по желанию снимите кожицу).

Разогрейте в сковороде немного масла. Обжарьте лук и перец на сильном огне, помешивая, до золотистого цвета лука. Переложите в сковороду помидоры, посолите и добавьте специи. Готовьте ещё 2 минуты, помешивая. Снимите овощи в отдельную тарелку.

Убавьте огонь до среднего. Выложите стейки форели в ту же сковороду. Жарьте 5-7 минут с одной стороны, переверните и доведите до готовности ещё 5-7 минут. Верните овощи на рыбу, накройте крышкой и подождите 2-3 минуты.

Посыпьте готовое блюдо перцем и мелко нарезанной зеленью. Вкусно как горячим, так и холодным.

