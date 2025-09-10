Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Горбуша в фольге с мятой и диким луком
Горбуша в фольге с мятой и диким луком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:33

Когда обычная рыба становится королевой обеда — горбуша в новом свете

По кулинарному рецепту стейк горбуши на сковороде жарится с чесноком и зеленью

Представьте: нежная, сочная рыба с золотистой корочкой, которая тает во рту. Этот простой рецепт подойдёт для обеда или ужина, и вы сможете экспериментировать с маринадами. Давайте разберёмся шаг за шагом!

Ингредиенты

  • Стейк из горбуши: 300 г
  • Чеснок: 1 зубчик
  • Соль: по вкусу
  • Оливковое масло: 2 ст. л.
  • Лимонный сок: 30 мл

Советы перед началом

  • Вместо горбуши можно взять форель, кету или семгу — результат будет не хуже.
  • Замените оливковое масло на любое растительное по вкусу.
  • Если рыба заморожена, разморозьте её заранее.

Пошаговый рецепт

Очистите стейки от чешуи и тщательно промойте под проточной водой.

Обсушите рыбу бумажным полотенцем. Пока она сохнет, приготовьте маринад: очистите чеснок, измельчите его, смешайте с солью, лимонным соком и оливковым маслом. Обмажьте рыбу маринадом со всех сторон и оставьте на 10 минут, периодически поливая и переворачивая.

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите стейки (масла из маринада хватит, но можно добавить 1-2 ст. л.). Жарьте без крышки 5-10 минут до золотистой корочки. Советы по выбору сковороды — в статье по ссылке в конце.

Переверните стейки, накройте крышкой и жарьте ещё 5-7 минут. Подавайте сразу — так рыба остаётся самой сочной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинарный эксперт запекает рыбу по-французски в духовке с пангасиусом сегодня в 9:30

Тайна запечённой рыбы: почему этот рецепт меняет правила игры для миллионов

Любите мясо по-французски? Попробуйте рыбу вместо! Нежное филе с помидорами и сыром в духовке — вкусно, легко и быстро. Идеальный рецепт для ужина.

Читать полностью » Салат Кармен готовится с курицей, ветчиной и сухариками для насыщенного вкуса сегодня в 9:08

Салат с курицей и ветчиной за 35 минут: меньше работы, больше удовольствия без лишних затрат

Откройте секрет простого салата Кармен: курица, ветчина и хрустящие сухарики в пикантной заправке. Идеально для ужина или праздника, без лишних хлопот!

Читать полностью » Шеф-повар поделился рецептом салата с фасолью и пекинской капустой без майонеза сегодня в 8:35

Салат, который изменит ваше представление о фасоли и капусте

Откройте для себя свежий и полезный салат с фасолью и пекинской капустой — оригинальная заправка без майонеза и сметаны придаст блюду неповторимый вкус!

Читать полностью » Кулинары советуют готовить бисквитный рулет с бананом для получения пышной текстуры сегодня в 8:20

Бисквитный рулет с бананом: как десерт, похожий на объятия, вернёт вкус детства в вашу кухню

Узнайте, как приготовить нежный и пышный бисквитный рулет с бананом и сливочным кремом — простой рецепт вкусного десерта для любого случая.

Читать полностью » Орешки с сгущенкой в формочках на газу получаются хрустящими сегодня в 7:32

Быстрый путь к праздничному столу: орешки на газу, которые готовятся быстрее, чем кажется

Хрустящие орешки скрывают сладкий секрет сгущенки! Откройте бабушкин рецепт в формочках на газу: простые ингредиенты, шаг за шагом. Идеально для уюта и праздников.

Читать полностью » Рецепт салата Любовница включает курицу, орехи и сухофрукты сегодня в 7:16

Орехи в салате: парадокс, который заставляет забыть о простых рецептах навсегда

Представьте салат, где курица встречает сладость изюма и хруст орехов — идеальный для ужина! Этот рецепт сочетает простоту и яркий вкус, не раскрывая всех секретов

Читать полностью » Картофель с подливкой в духовке приобретает насыщенный вкус от лимона сегодня в 6:29

Подливка для картофеля: от серых будней к взрыву вкуса, который запомнится навсегда

Почему картофель с подливкой в духовке исчезает со стола первым? Простой рецепт на любой день: аромат, вкус и минимум усилий. Идеальный гарнир к мясу или рыбе.

Читать полностью » Пирог с орехами и изюмом выпекается до золотистой корочки в духовке сегодня в 6:13

Пирог с орехами и изюмом: когда ром в десерте ломает стереотипы о сладком

Пирог с орехами и изюмом — идеальный десерт с пряным ароматом рома и апельсиновой цедры. Узнайте, как правильно приготовить и пропитать пирог, чтобы удивить гостей!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Джефф Кавальер: проработка корпуса даёт быстрый прогресс в упражнениях
Туризм

Гёреме считается главным туристическим центром Каппадокии
Красота и здоровье

Маммолог Магомед Сулиманов назвал первые признаки рака молочной железы
Дом

Причины сонливости при неправильном подборе домашнего светильника
Наука и технологии

Археологи нашли крупнейшее хранилище Урарту с 76 пифосами и терракотовым водопроводом
Садоводство

Эксперты по садоводству предупредили о риске разрушения построек из-за корней берёзы
Еда

Кулинары готовят желе из компота с желатином за 30 минут
Садоводство

Осенняя перекопка в Хабаровском крае помогает сократить численность вредителей и улучшить структуру почвы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet