Когда обычная рыба становится королевой обеда — горбуша в новом свете

Представьте: нежная, сочная рыба с золотистой корочкой, которая тает во рту. Этот простой рецепт подойдёт для обеда или ужина, и вы сможете экспериментировать с маринадами. Давайте разберёмся шаг за шагом!

Ингредиенты

Стейк из горбуши: 300 г

Чеснок: 1 зубчик

Соль: по вкусу

Оливковое масло: 2 ст. л.

Лимонный сок: 30 мл

Советы перед началом

Вместо горбуши можно взять форель, кету или семгу — результат будет не хуже.

Замените оливковое масло на любое растительное по вкусу.

Если рыба заморожена, разморозьте её заранее.

Пошаговый рецепт

Очистите стейки от чешуи и тщательно промойте под проточной водой.

Обсушите рыбу бумажным полотенцем. Пока она сохнет, приготовьте маринад: очистите чеснок, измельчите его, смешайте с солью, лимонным соком и оливковым маслом. Обмажьте рыбу маринадом со всех сторон и оставьте на 10 минут, периодически поливая и переворачивая.

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите стейки (масла из маринада хватит, но можно добавить 1-2 ст. л.). Жарьте без крышки 5-10 минут до золотистой корочки. Советы по выбору сковороды — в статье по ссылке в конце.

Переверните стейки, накройте крышкой и жарьте ещё 5-7 минут. Подавайте сразу — так рыба остаётся самой сочной.