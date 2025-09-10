Когда обычная рыба становится королевой обеда — горбуша в новом свете
Представьте: нежная, сочная рыба с золотистой корочкой, которая тает во рту. Этот простой рецепт подойдёт для обеда или ужина, и вы сможете экспериментировать с маринадами. Давайте разберёмся шаг за шагом!
Ингредиенты
- Стейк из горбуши: 300 г
- Чеснок: 1 зубчик
- Соль: по вкусу
- Оливковое масло: 2 ст. л.
- Лимонный сок: 30 мл
Советы перед началом
- Вместо горбуши можно взять форель, кету или семгу — результат будет не хуже.
- Замените оливковое масло на любое растительное по вкусу.
- Если рыба заморожена, разморозьте её заранее.
Пошаговый рецепт
Очистите стейки от чешуи и тщательно промойте под проточной водой.
Обсушите рыбу бумажным полотенцем. Пока она сохнет, приготовьте маринад: очистите чеснок, измельчите его, смешайте с солью, лимонным соком и оливковым маслом. Обмажьте рыбу маринадом со всех сторон и оставьте на 10 минут, периодически поливая и переворачивая.
Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите стейки (масла из маринада хватит, но можно добавить 1-2 ст. л.). Жарьте без крышки 5-10 минут до золотистой корочки. Советы по выбору сковороды — в статье по ссылке в конце.
Переверните стейки, накройте крышкой и жарьте ещё 5-7 минут. Подавайте сразу — так рыба остаётся самой сочной.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru