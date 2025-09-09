Стейк кеты — парадокс нежности: как минимум ингредиентов даёт максимум эмоций

Представьте: сочный стейк из красной рыбы, который тает во рту и создаёт романтическую атмосферу. А готовится он проще простого! Давайте разберёмся, как пожарить кету на сковороде, чтобы она вышла идеальной — нежной и ароматной.

Ингредиенты

Стейк кеты (два крупных стейка) — 500 г

Лимоны (сок, или по вкусу) — 0,5 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Купите готовые стейки или нарежьте из целой рыбы. Если кета заморожена, разморозьте её деликатно — переложите из морозилки в холодильник на нижнюю полку, чтобы избежать сухости. Не используйте воду или микроволновку! Возьмите растительное масло без запаха.

Размороженные стейки промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Посолите и поперчите с обеих сторон, добавьте любимые приправы. Полейте лимонным соком (сколько нравится) и растительным маслом, разотрите. Оставьте на 10-15 минут мариноваться.

Разогрейте сковороду с толстым дном и антипригарным покрытием на среднем огне (или гриль-сковороду). Выложите стейки — масло не наливайте, хватит того, что на рыбе. Жарьте одну сторону 3-7 минут (зависит от толщины), переверните и жарьте столько же. Для толстых кусков переверните ещё раз. В конце накройте крышкой и подержите пару минут на слабом огне. Подавайте с овощами, картошкой или рисом.