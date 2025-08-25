Ужин за 40 минут: как превратить один кусок мяса в королевское блюдо
Свиная шея, обжаренная на сковороде, — это ваш секретный инструмент. Всего 40 минут — и у вас на столе невероятно сочное мясо с хрустящей золотистой корочкой. Это идеальное решение для сытного семейного ужина в будни или для того, чтобы произвести впечатление на гостей.
Почему именно шея?
Этот сорт мяса — один из самых удачных для жарки. Нежная прослойка жира гарантирует, что стейки не превратятся в сухари и останутся сочными даже при высокой температуре. А приготовленные на сковороде, они в разы быстрее, чем в духовке.
Что нам понадобится
- Свиная шейка: 400 г
- Лимонный сок: 1 ст. л.
- Растительное масло: 1 ч. л.
- Специи для свинины: 1 ч. л.
- Соль и перец: по вашему вкусу
Готовим шаг за шагом
Достаньте мясо из холодильника минимум за час до готовки. Это простое правило поможет ему прогреться и равномерно прожариться. Промокните шею бумажным полотенцем и нарежьте поперёк волокон на стейки толщиной 1-1,5 см.
Сбрызните ломтики лимонным соком, натрите любимыми специями, солью и перцем. Оставьте на 20 минут при комнатной температуре. Перед жаркой снова промокните стейки салфеткой — это залог красивой корочки.
Разогрейте в сковороде с толстым дном масло на среднем огне. Выложите стейки и обжаривайте примерно по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Снимите сковороду с огня, накройте крышкой и оставьте мясо на 10 минут. Этот финальный штрих позволит сокам равномерно распределиться внутри каждого кусочка.
Подавайте свинину с любым гарниром: овощами, картофелем или свежим салатом.
