Запечённая шея в маринаде из хвои и мёда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:28

Ужин за 40 минут: как превратить один кусок мяса в королевское блюдо

Как обжарить свиную шею на сковороде: пошаговая инструкция

Свиная шея, обжаренная на сковороде, — это ваш секретный инструмент. Всего 40 минут — и у вас на столе невероятно сочное мясо с хрустящей золотистой корочкой. Это идеальное решение для сытного семейного ужина в будни или для того, чтобы произвести впечатление на гостей.

Почему именно шея?

Этот сорт мяса — один из самых удачных для жарки. Нежная прослойка жира гарантирует, что стейки не превратятся в сухари и останутся сочными даже при высокой температуре. А приготовленные на сковороде, они в разы быстрее, чем в духовке.

Что нам понадобится

  • Свиная шейка: 400 г
  • Лимонный сок: 1 ст. л.
  • Растительное масло: 1 ч. л.
  • Специи для свинины: 1 ч. л.
  • Соль и перец: по вашему вкусу

Готовим шаг за шагом

Достаньте мясо из холодильника минимум за час до готовки. Это простое правило поможет ему прогреться и равномерно прожариться. Промокните шею бумажным полотенцем и нарежьте поперёк волокон на стейки толщиной 1-1,5 см.

Сбрызните ломтики лимонным соком, натрите любимыми специями, солью и перцем. Оставьте на 20 минут при комнатной температуре. Перед жаркой снова промокните стейки салфеткой — это залог красивой корочки.

Разогрейте в сковороде с толстым дном масло на среднем огне. Выложите стейки и обжаривайте примерно по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Снимите сковороду с огня, накройте крышкой и оставьте мясо на 10 минут. Этот финальный штрих позволит сокам равномерно распределиться внутри каждого кусочка.

Подавайте свинину с любым гарниром: овощами, картофелем или свежим салатом.

