Секрет идеального мяса с грибами: почему этот рецепт собирает восторженные отзывы
Хотите приготовить блюдо, от которого гости будут в восторге? Сочная свинина с ароматными грибами и пряной зеленью — идеальный вариант для сытного ужина или праздничного стола. Готовится быстро, а результат впечатляет!
Ингредиенты
- Свинина (мякоть) — 800 г
- Шампиньоны — 300 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Лук — 1 шт.
- Кинза — 30 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Тимьян сушеный — 1/2 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Мясо промойте, обсушите и нарежьте кубиками. Грибы почистите, крупные разрежьте на четвертинки. Лук нашинкуйте полукольцами, чеснок и кинзу мелко порубите.
Разогрейте масло на сильном огне, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте мясо и жарьте 5-6 минут до румяной корочки. Посыпьте тимьяном, перемешайте.
Выложите грибы, готовьте 5-7 минут, пока не испарится лишняя влага. Посолите, поперчите, добавьте чеснок и кинзу, перемешайте. Дайте настояться под крышкой 10-15 минут перед подачей. Подавайте с любимым гарниром — и наслаждайтесь.
