Секрет идеального мяса с грибами: почему этот рецепт собирает восторженные отзывы

Хотите приготовить блюдо, от которого гости будут в восторге? Сочная свинина с ароматными грибами и пряной зеленью — идеальный вариант для сытного ужина или праздничного стола. Готовится быстро, а результат впечатляет!

Ингредиенты

Свинина (мякоть) — 800 г

Шампиньоны — 300 г

Чеснок — 4 зубчика

Лук — 1 шт.

Кинза — 30 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Тимьян сушеный — 1/2 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Мясо промойте, обсушите и нарежьте кубиками. Грибы почистите, крупные разрежьте на четвертинки. Лук нашинкуйте полукольцами, чеснок и кинзу мелко порубите.

Разогрейте масло на сильном огне, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте мясо и жарьте 5-6 минут до румяной корочки. Посыпьте тимьяном, перемешайте.

Выложите грибы, готовьте 5-7 минут, пока не испарится лишняя влага. Посолите, поперчите, добавьте чеснок и кинзу, перемешайте. Дайте настояться под крышкой 10-15 минут перед подачей. Подавайте с любимым гарниром — и наслаждайтесь.