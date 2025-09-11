От скромной сковороды к царскому вкусу: как креветки становятся звездой ужина за считанные минуты

Представьте: нежные, ароматные креветки, которые тают во рту, с пикантным вкусом и цитрусовым акцентом. Этот рецепт идеален для быстрого перекуса, семейного ужина или романтического вечера. Поверьте, это блюдо — настоящая находка для тех, кто ценит вкус и скорость!

Ингредиенты

Королевские креветки: 300 г

Лук-шалот (или небольшой репчатый лук): 1 шт.

Чеснок: 1 зубчик

Лимон (или лайм): 0,5 шт.

Сливочное масло: 10 г

Растительное масло: 2 ст. л.

Соевый соус: 2 ч. л.

Зелень (укроп, розмарин или тимьян): по вкусу

Пошаговое приготовление

Разморозьте креветки при комнатной температуре, очистите от панциря, голов и хвостиков. Промойте мясо, сделайте надрез на спинке и удалите вену. Очистите и мелко нарубите чеснок. То же самое с луком — нарежьте его максимально мелко.

Добавьте растительное и сливочное масло (чтобы масло не горело). Положите туда чеснок, лук и зелень по вкусу. Укроп в зонтиках, розмарин или тимьян — отличные варианты для креветок. Поставьте сковороду на средний огонь, тушите лук и чеснок, помешивая, пока они не станут слегка прозрачными. Затем увеличьте огонь до максимума.

Бросьте в сковороду креветки и соевый соус. Если хотите, замените соус щепоткой соли, но соус добавляет пикантности. Постоянно помешивайте на сильном огне, пока соус не выпарится. Креветки покраснеют и свернутся в колечки. Сбрызните соком лимона или лайма и перемешайте. Важно не передержать — мясо может стать жестким.

Снимите креветки со сковороды, уложите на тарелку, еще раз полейте цитрусовым соком. Посыпьте душистым перцем, украсьте долькой лимона и зеленью. Приятного аппетита!