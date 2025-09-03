Рыба с овощами на сковороде: парадокс, когда простота рождает шедевр, а не рутину

Хотите приготовить блюдо, которое будет одновременно легким, сочным и ароматным? Рыба с овощами на сковороде — именно такой вариант! Это блюдо отлично подойдет и для праздничного стола, и для романтического ужина с бокалом белого вина.

Ингредиенты

Форель (или любая другая рыба по вкусу) — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Растительное масло — 5 ст. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Зелень — по вкусу

Как приготовить рыбное блюдо с овощами

Если используете замороженную рыбу, заранее достаньте её из морозилки и дайте полностью оттаять при комнатной температуре. Очистите рыбу от чешуи, выпотрошите, удалите голову, хвост и плавники. Промойте под холодной водой и обсушите бумажными салфетками.

Нарежьте тушку на стейки толщиной примерно 1-1,5 см, слегка посолите с обеих сторон.

Лук очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Болгарский перец разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте тонкой соломкой. Помидоры черри можно оставить целыми или разрезать пополам, предварительно сняв кожицу — по желанию.

Разогрейте на сковороде растительное масло. Отправьте лук и болгарский перец на сильный огонь, постоянно помешивая, обжаривайте до золотистого оттенка лука.

Добавьте помидоры черри, посолите и приправьте специями по вкусу. Для аромата отлично подойдут сухой чеснок, прованские травы и смесь для овощей. Готовьте овощи еще около двух минут, затем переложите их в отдельную тарелку.

Убавьте огонь до чуть ниже среднего и выложите кусочки форели на сковороду, где жарились овощи. Обжаривайте по 5-7 минут с каждой стороны до полной готовности.

Положите сверху ровным слоем обжаренные овощи, накройте сковороду крышкой и оставьте на 2-3 минуты, чтобы вкусы смешались.

Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью и молотым черным перцем.

Советы и особенности