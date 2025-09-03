Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыба на гриле с лимоном и травами
Рыба на гриле с лимоном и травами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:56

Рыба с овощами на сковороде: парадокс, когда простота рождает шедевр, а не рутину

Как приготовить рыбу с овощами на сковороде: рецепт от кулинарных экспертов

Хотите приготовить блюдо, которое будет одновременно легким, сочным и ароматным? Рыба с овощами на сковороде — именно такой вариант! Это блюдо отлично подойдет и для праздничного стола, и для романтического ужина с бокалом белого вина.

Ингредиенты

  • Форель (или любая другая рыба по вкусу) — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Растительное масло — 5 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Зелень — по вкусу

Как приготовить рыбное блюдо с овощами

Если используете замороженную рыбу, заранее достаньте её из морозилки и дайте полностью оттаять при комнатной температуре. Очистите рыбу от чешуи, выпотрошите, удалите голову, хвост и плавники. Промойте под холодной водой и обсушите бумажными салфетками.

Нарежьте тушку на стейки толщиной примерно 1-1,5 см, слегка посолите с обеих сторон.

Лук очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Болгарский перец разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте тонкой соломкой. Помидоры черри можно оставить целыми или разрезать пополам, предварительно сняв кожицу — по желанию.

Разогрейте на сковороде растительное масло. Отправьте лук и болгарский перец на сильный огонь, постоянно помешивая, обжаривайте до золотистого оттенка лука.

Добавьте помидоры черри, посолите и приправьте специями по вкусу. Для аромата отлично подойдут сухой чеснок, прованские травы и смесь для овощей. Готовьте овощи еще около двух минут, затем переложите их в отдельную тарелку.

Убавьте огонь до чуть ниже среднего и выложите кусочки форели на сковороду, где жарились овощи. Обжаривайте по 5-7 минут с каждой стороны до полной готовности.

Положите сверху ровным слоем обжаренные овощи, накройте сковороду крышкой и оставьте на 2-3 минуты, чтобы вкусы смешались.

Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью и молотым черным перцем.

Советы и особенности

  • Рыба с овощами вкусна как в горячем, так и в холодном виде.
  • Можно использовать любую рыбу по вашему вкусу — форель лишь один из вариантов.
  • Специи и зелень выбирайте по своему вкусу, чтобы придать блюду индивидуальность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Королевские креветки варят в панцире без разморозки сегодня в 3:08

Варка креветок — простой процесс с неожиданным секретом вкуса

Узнайте, как правильно варить королевские креветки замороженные в панцире, чтобы сохранить их сочность и аромат. Простые советы для идеальной закуски и блюд с морепродуктами.

Читать полностью » Рецепт салата с блинами и курицей сегодня в 2:54

Курица и блины: салат, который удивит даже гурманов эмоциями вкуса

Откройте для себя необычное сочетание вкусов в салате с блинами и курицей! Легкий в приготовлении, он станет звездой вашего праздничного стола и порадует близких свежестью и нежностью.

Читать полностью » Рецепт мочёных яблок в банке: классический способ приготовления сегодня в 2:26

Самый быстрый способ заквасить яблоки: всего 5 минут на подготовку — а вкус будто из деревни

Старинный рецепт квашеных яблок снова становится модным: простые продукты, минимум усилий и неповторимый вкус с лёгким ароматом кваса.

Читать полностью » Используйте рыбные консервы и картофель для заливного пирога сегодня в 2:05

Заливной пирог за 20 минут: как превратить консервы и картошку в сытный обед без лишних хлопот

Заливной пирог с рыбными консервами и картошкой — простой и вкусный рецепт для сытного обеда или перекуса. Узнайте, как приготовить легкое тесто и сочную начинку из доступных продуктов!

Читать полностью » Как запечь курицу в медово-соевом маринаде сегодня в 1:50

Мед и соевый соус: простой маринад, который перевернёт представление о курице

Что скрывает этот рецепт курицы в медово-соевом маринаде? Сочный аромат и золотистая корочка ждут вас в духовке! Узнайте секреты простого приготовления.

Читать полностью » Кулинары Simply Recipes показали новый способ приготовления яичницы сегодня в 1:26

Яичница с хрустящей корочкой: секрет кроется в одной мелочи

Зелень на сковороде превращает обычную яичницу в ароматное блюдо с хрустящей текстурой. А знаете, почему в Германии продают крашеные яйца круглый год?

Читать полностью » Кабачковый рулет с фаршем запекают в духовке по новому рецепту сегодня в 1:02

Фарш в кабачках как волшебная палочка: быстрый способ выделиться на празднике без лишних затрат

Рулет из кабачков с фаршем — яркая закуска, которая легко готовится и прекрасно смотрится на столе. Узнайте, как сделать его сочным и вкусным в духовке!

Читать полностью » Как приготовить ванильный пудинг сегодня в 0:59

От простой кастрюли до десертного восторга: как ванильный пудинг меняет представление о сладком

Узнайте, как приготовить ванильный пудинг — нежный десерт с кремовой текстурой и ароматом ванили. Легкий рецепт, который украсит любой стол и порадует близких.

Читать полностью »

Новости
Еда

Приготовьте торт с ананасами и грецкими орехами
Спорт и фитнес

Тренер Каролин Джастер перечислила безопасные варианты становой тяги и жима для разных типов телосложения
Садоводство

Защита от болезней: обработка озимого чеснока перед посадкой – секрет опытных дачников
Наука и технологии

Солнечные панели и луковая шелуха: инновационное решение для защиты от УФ-лучей
Спорт и фитнес

Тренер Наталья Васкес рассказала, почему зимние тренировки на улице помогают сжечь больше калорий
Дом

Подготовка квартиры к визиту дезинсекторов: памятка жильцам
Еда

Картошка с соевым соусом в духовке сохраняет полезные вещества
Красота и здоровье

Врач Чернышова: избыток сладостей и углеводов провоцирует диабет у пожилых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet