Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
куриная грудка
куриная грудка
© freepik
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:26

Не просто ужин: как обычные ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр

Приготовление куриного филе: основные ошибки и способы их избежать

Хотите удивить близких нежнейшим мясом с золотистой корочкой и тающей сырной начинкой? Этот рецепт куриного филе с сыром на сковороде станет вашим любимым — сочный томат, душистый чеснок и ароматные специи делают его по-настоящему irresistible!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 600 г
  • Твёрдый сыр — 180 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Кукурузный крахмал — 60 г
  • Растительное масло — 30 г
  • Паприка, соль, перец — по вкусу

Как готовить

Подготовьте продукты. Сыр лучше брать тот, который хорошо плавится и трётся. Сделайте начинку: натрите сыр, добавьте чеснок, паприку, перец и соль. Не пересолите — сыр уже солёный. Помидоры нарежьте кружочками.

Куриное филе надрежьте вдоль, не до конца, раскройте как книжку и аккуратно отбейте. Не перестарайтесь — мясо нежное. На одну половинку филе выложите сырную смесь и помидоры. Приправьте. Накройте второй половинкой, скрепите зубочистками.

Обваляйте в крахмале, стряхните излишки. Обжарьте на разогретом масле по 3 минуты с каждой стороны до румяности. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте ещё по 2-3 минуты. Подавайте горячими, с любимым гарниром. Идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить домашнее ягодное вино: пошаговая инструкция сегодня в 8:45

Ягодное вино: легкий путь к уютным вечерам и тёплым встречам

Узнайте, как приготовить вкусное домашнее ягодное вино из натуральных ингредиентов. Пошаговый рецепт и советы по брожению ждут вас!

Читать полностью » Как приготовить куриные голени в мультиварке: советы от кулинаров сегодня в 8:36

Секреты экономии времени на кухне: куриные голени, готовящиеся за считанные минуты

Узнайте, как быстро и легко приготовить аппетитные куриные голени в мультиварке. Этот простой рецепт станет вашим спасением на даче!

Читать полностью » Как приготовить морковный рулет с маскарпоне: пошаговый рецепт сегодня в 7:42

Овощной десерт, который слаще сказки: неожиданная правда о морковном рулете

Откройте для себя удивительный рецепт морковного рулета с сыром маскарпоне! Легкий и нежный десерт, который порадует ваших близких и станет звездой любого стола.

Читать полностью » Черноплодная рябина: рецепты настойки и её полезные свойства сегодня в 7:33

Не просто алкоголь: тайный смысл настойки, которую готовили наши бабушки

Узнайте, как легко приготовить настойку из черной рябины, которая удивит вас своим вкусом и полезными свойствами. Простые шаги и традиционные рецепты!

Читать полностью » Как сделать салат Мужской каприз с говядиной: советы по приготовлению сегодня в 6:10

Наслаждение в каждом слое: как простой салат с говядиной покорил сердца гурманов

Узнайте, как быстро и легко приготовить сытный салат Мужской каприз с говядиной. Идеально подходит для любого стола! Рецепт, который не оставит равнодушным!

Читать полностью » Приготовить салат с варёной колбасой, морковью и свежим огурцом: пошаговая инструкция сегодня в 6:03

Салат, который согревает душу: откройте для себя уютные вкусы

Идеальный салат на ужин или перекус: всего 20 минут, хрустящие сухарики, сочная колбаса и морковь. Вкусно, сытно и очень просто! Попробуйте — не пожалеете.

Читать полностью » Как приготовить лёгкий салат с овощами и курицей: рецепт на 4 порции сегодня в 5:57

Секрет идеального салата: почему его подают в лучших ресторанах

Ищете легкий и свежий салат для праздника или повседневного стола? Попробуйте салат с капустой, крабовыми палочками и огурцом — просто, вкусно и быстро!

Читать полностью » Как приготовить простой пирог с ягодами: пошаговая инструкция и рекомендации сегодня в 5:06

Ягоды в пироге: от простоты до кулинарного восторга за 30 минут

Ароматный пирог с сочными ягодами и хрустящей корочкой! Простой рецепт, который покорит вас с первого кусочка. Идеально к чаю — готовится меньше часа.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Подвеска автомобиля: жёсткость, амортизаторы и рычаги — что влияет на поведение машины
Садоводство

Коричневые кончики листьев у комнатных растений появляются из-за сухого воздуха
Авто и мото

Автоэксперты рассказали, как безопасно мыть автомобиль зимой и сэкономить
Дом

Роль ароматов в продуктивности, сне и эмоциональном фоне
Спорт и фитнес

Регулярный спорт после 40–50 лет снижает риск хронических заболеваний
Красота и здоровье

Нутрициолог назвала продукты, подавляющие голод: секреты эффективного похудения
Туризм

Бархатный сезон в Индонезии: куда поехать кроме Бали
Садоводство

Режим полива перца: когда и как поливать – раскроем секрет богатого урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru