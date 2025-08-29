Не просто ужин: как обычные ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр

Хотите удивить близких нежнейшим мясом с золотистой корочкой и тающей сырной начинкой? Этот рецепт куриного филе с сыром на сковороде станет вашим любимым — сочный томат, душистый чеснок и ароматные специи делают его по-настоящему irresistible!

Ингредиенты

Куриное филе — 600 г

Твёрдый сыр — 180 г

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Кукурузный крахмал — 60 г

Растительное масло — 30 г

Паприка, соль, перец — по вкусу

Как готовить

Подготовьте продукты. Сыр лучше брать тот, который хорошо плавится и трётся. Сделайте начинку: натрите сыр, добавьте чеснок, паприку, перец и соль. Не пересолите — сыр уже солёный. Помидоры нарежьте кружочками.

Куриное филе надрежьте вдоль, не до конца, раскройте как книжку и аккуратно отбейте. Не перестарайтесь — мясо нежное. На одну половинку филе выложите сырную смесь и помидоры. Приправьте. Накройте второй половинкой, скрепите зубочистками.

Обваляйте в крахмале, стряхните излишки. Обжарьте на разогретом масле по 3 минуты с каждой стороны до румяности. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте ещё по 2-3 минуты. Подавайте горячими, с любимым гарниром. Идеально сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.