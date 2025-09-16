Эта ошибка стоит сковороды: чем нельзя чистить посуду, если не хотите её потерять

На кухне трудно избежать пригоревшего жира и налета на посуде. Даже самые аккуратные хозяйки хотя бы раз сталкивались с тем, что сковорода или кастрюля покрываются темным нагаром, который не удается смыть обычным губкой и гелем для мытья. Но существует множество проверенных способов, позволяющих буквально за несколько минут вернуть посуде блеск. При этом важно учитывать материал изделия и выбирать метод, который не повредит покрытие.

Основные методы очистки

Существует несколько способов, которые позволяют справиться с нагаром: нагрев и обработка бытовой химией, кипячение с содой или уксусом, использование хозяйственного мыла или горчичного порошка. Для чугуна подходит даже прокаливание, а для посуды с антипригарным покрытием нужны максимально щадящие составы.

Чтобы не запутаться в многообразии, полезно сравнить популярные методы.

Сравнение способов очистки