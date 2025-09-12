Лёд спасает то, что не возьмёт ни один чистящий порошок: как не превратить любимую сковороду в мусор
Секрет идеальной кухни не в часах, проведённых с тряпкой, а в маленьких приёмах и ежедневных привычках, которые работают лучше генеральной уборки.Читать полностью » сегодня в 20:14
Узнайте, какие ошибки в обустройстве спальни мешают спокойному сну и как с помощью фэн-шуй легко исправить их без серьёзного ремонта.Читать полностью » сегодня в 19:41
Можно ли сократить расходы на ремонт, сохранив качество? Архитектор делится стратегиями, которые помогут избежать переплат и ошибок.Читать полностью » сегодня в 18:37
Разобраться в огромном ассортименте красок непросто. Мы собрали практичные советы и сравнили основные виды, чтобы ремонт прошёл без ошибок.Читать полностью » сегодня в 17:32
Ливень превратил квартиру в озеро? Рассказываем, как обезопасить себя и имущество, зафиксировать ущерб и добиться компенсации.Читать полностью » сегодня в 16:27
Влага на трубах в ванной — это не просто капли. Конденсат может привести к ржавчине и плесени. Рассказываем, как избавиться от него раз и навсегда.Читать полностью » сегодня в 15:23
NewsInfo спросило у эколога Ильи Рыбальченко куда обращаться при санитарном беспределе в подъезде.Читать полностью » сегодня в 15:22
Септик, шамбо или биостанция? Разбираем все варианты канализации для частного дома, их плюсы и минусы, а также правила установки.Читать полностью »