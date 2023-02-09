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  • Опубликована сегодня в 10:13

В Эстонии не прекращается борьба с советскими памятниками

Минобороны Эстонии запросило дополнительные 1,42 млн евро из правительственного бюджета для покрытия расходов на ликвидацию советских памятников.

Как сообщают эстонские СМИ, Министерство финансов вероятнее всего поддержит эту инициативу на заседании правительства страны.

На сегодняшний день в Эстонии снесены уже 64 советских памятника. Власти страны запланировали снос еще 150 монументов.

Известно, что летом 2022 года в Эстонии была создана рабочая группа по памятникам, которая дала оценку каждому объекту с учетом его исторической, культурной и художественной ценности. Памятники, которые комиссия признала ценными, переносятся в музеи или на кладбища. На месте демонтированных объектов устанавливается нейтральный знак с надписью "Жертвы Второй мировой войны".

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