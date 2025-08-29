Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:43

Педагогическая династия увековечена: в российском регионе появился монумент учителю

В Магадане открыли памятник учителю в канун Дня знаний

В преддверии Дня знаний в Магадане состоялось торжественное открытие памятника, посвященного профессии учителя. Скульптурная композиция установлена у входа в сквер "60 лет Магадану" на проспекте Карла Маркса и уже стала новым символическим местом города.

Монумент представляет собой трехчастную композицию: фигуру педагога, школьную доску и парту. Особенностью памятника стало то, что в образе учителя угадываются черты известной колымской педагога Веры Ефимовны Гоголевой, чья педагогическая династия насчитывает несколько поколений.

Инициатива создания памятника принадлежит семье Гоголевых, в частности Виктории Карановой — представителю этой известной педагогической династии. В своем обращении она отметила:

"Пусть это новое городское арт-пространство станет подарком для всех, кому дороги школьные воспоминания".

Открытие памятника стало значимым событием в жизни областной столицы, подчеркивающим важность учительского труда и сохраняющим память о лучших представителях педагогической профессии Колымского края. Власти региона отмечают, что этот монумент станет местом притяжения не только для педагогов, но и для всех жителей, хранящих теплые воспоминания о школьных годах.

