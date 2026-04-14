Ложные воспоминания
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:52

Хотели сделать — и забыли: мозг может блокировать действия по неожиданной причине

Забывчивость, когда человек выходит из комнаты и теряет цель, может быть связана с тревогой, усталостью, выгоранием или внутренним сопротивлением, объяснила системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. В беседе с NewsInfo специалист остановилась на ситуации подробнее.

У такой забывчивости может быть сразу несколько причин, отметила психолог. По ее словам, человеку нередко мешают сосредоточиться переживания из-за более серьезной проблемы, а иногда речь идет о тревоге, усталости или выгорании.

"Если мы забываем, это наша психологическая защита, например, не хотим делать то, что нам нужно сделать. Наличие какой-то проблемы, из-за которой человек переживает. Бывает так, что сиюминутные цели буквально перекрываются мыслями о проблеме или даже не мыслями, а наличием этой проблемы", — пояснила Потемкина.

Психолог добавила, что сам по себе такой эпизод не является страшным симптомом.

"Когда мы забываем, стоит остановиться, вдохнуть глубоко раза три, попытаться сконцентрироваться, что мне сейчас нужно. И определить, что нужно", — дала совет эксперт.

При этом, по ее словам, в отдельных случаях забывчивость может рассматриваться как один из признаков начинающегося Альцгеймера.

"Это должен быть возраст, учащение этих случаев, все в динамике рассматривается. Факт забывания может быть как следствием, свидетельством, что есть проблема, а может быть и вовсе не свидетельством этого", — подчеркнула психолог.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

