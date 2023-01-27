Глава датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, который сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене, пригрозил Реджепу Эрдогану продолжать свои акции до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО. Об этом пишет издание Aftondladet.

"Мы будем сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не будет принята в НАТО", — сказал радикал. По его словам, он также намерен сжечь Коран в мечети у российского и турецкого посольств в столице Даннии.

"Теперь, когда он не хочет пускать Швецию в НАТО, я должен учить его свободе слова, пока он этого не сделает", — цитирует Палудана Aftonbladet.

Ранее Палудан уже угрожал сожжением Корана у здания российского посольства в Стокгольме. Так он отреагировал на слова бойца смешанных единоборств чеченского происхождения Чимаева, который назвал его террористом.