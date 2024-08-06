Плаванье в Сене бернулось двум спортсменам опасностью заражения кишечной палочкой

Количество спортсменов, столкнувшихся с проблемами со здоровьем после заплыва в Сене во время Олимпийских игр в Париже, увеличилось. Как стало известно, два триатлониста из сборной Новой Зеландии, включая серебряного призера в индивидуальных соревнованиях Хейдена Уайлда, заразились кишечной палочкой.
Хейден Уайлд, завоевавший серебро в индивидуальной гонке, проходил лечение от кишечной инфекции в течение двух дней после заплыва. Имя второго заболевшего спортсмена из новозеландской команды не разглашается. Сообщается, что проблемы со здоровьем спортсменов после индивидуальных стартов, прошедших 31 июля, негативно сказались на подготовке команды к смешанной эстафете, где сборная Новой Зеландии финишировала последней.
Ранее стало известно о случаях заражения кишечной инфекцией у бельгийской спортсменки Клэр Мишель и швейцарских триатлонистов Адриена Бриффода и Симона Вестерманна. Все они были вынуждены сняться с эстафеты.
После заплыва в Сене многие спортсмены выразили недовольство качеством воды в реке. Испанская триатлонистка Мариам Касильяс, например, высказала мнение, что организаторы не уделили должного внимания здоровью спортсменов.
Несмотря на многочисленные жалобы, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об успешной очистке Сены и выразил уверенность, что после Олимпиады парижане смогут купаться в реке. Глава МОК Томас Бах также положительно оценил проведение триатлона.
Фото: Wikimedia Commons/ Downupside555
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