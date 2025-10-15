Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
пальмовое масло
пальмовое масло
© commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:32

На сковороде рождается канцероген: тихий убийца на вашей кухне

Диетолог Рождественская: популярное пальмовое масло опасно для здоровья

Магазинные растительные масла, в том числе пальмовое — переработанные и вредные для здоровья продукты, рассказала эндокринолог-диетолог, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская. В беседе в NewsInfo доктор рассказала об опасности популярного продукта и более полезных альтернативах.

Пальмовое масло обладает канцерогенными свойствами, пояснила врач.

"Оно уже сильно переработанное, гиперкалорийное, способствует усилению атеросклеротических поражений сосудов, отложению жира в печени. Если его используют в хлебе, выпечке, то сами по себе эти продукты обладают не сильно здоровым действием для нашего метаболизма, на основе пальмового масла это все усиливается", — предупредила диетолог.

Проблема не только в составе масла, но и в способе его использования, отметила Рождественская.

"Мы же эти масла используем для приготовления. Чем быстрее нагревается, тем больше канцерогенез, то есть риски образования избыточного количества свободных радикалов. Это развитие процессов старения, если есть предрасположенность канцерогенеза, то это как пусковые механизмы", — объяснила эксперт.

Доктор советует получать необходимые масла из натуральных продуктов.

"Чем больше будет более натуральных, не переработанных продуктов в рационе, тем больше профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Масла надо получать из продуктов. Жирные сорта рыбы, семена различные", — говорит Рождественская.

Для жарки диетолог посоветовала делать выбор в пользу не растительного, а топлёного коровьего масла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Заливной пирог с фаршем на кефире сохраняет пышность при выпекании 40 минут сегодня в 9:36
Кефир и сода создали выпечку мечты: этот пирог тает во рту

Воздушный и румяный заливной пирог с фаршем на кефире — простой рецепт, который всегда удаётся. Идеален для домашнего ужина и перекуса на работе.

Читать полностью » Салат с курицей, морковью и яйцом сохраняет сочность при хранении в холодильнике сегодня в 9:33
Морковка и курица создали кулинарную революцию: вкус, который не оставит равнодушным

Домашний салат с курицей, морковью и яйцом — простой, сочный и питательный. Узнай, как приготовить его слоями и сделать вкус особенно нежным.

Читать полностью » Рецепт свинины по-купечески с грибами и помидорами сохраняет сочность мяса при запекании сегодня в 8:30
Кулинары раскрыли секрет: как сделать свинину сочной даже без жира — и это не магия

Сочная свинина, грибы, помидоры и сыр под золотистой корочкой — классический рецепт по-купечески. Легко готовится, идеально подходит для ужина и праздника.

Читать полностью » Салат с авокадо, креветками и помидорами сохраняет полезные свойства при комнатной температуре сегодня в 8:27
Салат, который обманывает желудок: сытный, но низкокалорийный рецепт

Свежий, лёгкий и изысканный салат с креветками и авокадо — идеальный вариант для ужина или праздника. Узнай, как приготовить его без ошибок.

Читать полностью » Котлеты из свинины при правильной жарке сохраняют сочность внутри и аппетитную корочку снаружи сегодня в 7:15
Котлеты расползаются? 3 ошибки, которые вы совершаете при приготовлении

Домашние пышные котлеты из свинины с манкой и батоном — сочные, ароматные и лёгкие в приготовлении. Секрет воздушной текстуры и золотистой корочки — внутри!

Читать полностью » Жареная курица на сковороде с маринадом из лимона получается сочной и с хрустящей корочкой сегодня в 7:13
Сочная курица за 40 минут — этот маринад изменил правила игры на кухне

Сочная и ароматная жареная курица с золотистой корочкой. Простой рецепт с маринадом из лимона, чеснока и орегано. Идеальна к любому гарниру!

Читать полностью » Салат Мимоза без картофеля с сыром получается сытным и ярким сегодня в 6:09
Мимоза без картошки — хит сезона: этот рецепт перевернул представление о классическом салате

Воздушная и нежная "Мимоза" без картошки с сыром — лёгкий вариант классического салата. Простые ингредиенты, минимум усилий и максимум вкуса в каждом слое!

Читать полностью » Помидоры с чесноком и майонезом становятся идеальной холодной закуской сегодня в 6:07
Майонез творит чудеса: простые помидоры стали хитом ресторанной кухни

Быстрая, пикантная и аппетитная закуска из помидоров, чеснока, сыра и майонеза. Готовится за 10 минут, выглядит эффектно, а вкус запомнится надолго.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила грудные импланты
Спорт и фитнес
Петр Ян проведет бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе
Питомцы
Собаки различают искреннюю и фальшивую похвалу
Питомцы
Толщина шерсти и подшёрстка важнее размера собаки
Авто и мото
Введение новых правил утильсбора на автомобили перенесли на 1 декабря — Baza
Садоводство
Озимый лук и чеснок лучше растут после бобовых, огурцов и кабачков
Наука
Российские геологи начали исследования Аравийского щита совместно с Саудовской Аравией и Китаем — Павел Химченко
Технологии
Reddit обсуждает невидимые метки SynthID в картинках, сгенерированных Gemini
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet