На сковороде рождается канцероген: тихий убийца на вашей кухне

Магазинные растительные масла, в том числе пальмовое — переработанные и вредные для здоровья продукты, рассказала эндокринолог-диетолог, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская. В беседе в NewsInfo доктор рассказала об опасности популярного продукта и более полезных альтернативах.

Пальмовое масло обладает канцерогенными свойствами, пояснила врач.

"Оно уже сильно переработанное, гиперкалорийное, способствует усилению атеросклеротических поражений сосудов, отложению жира в печени. Если его используют в хлебе, выпечке, то сами по себе эти продукты обладают не сильно здоровым действием для нашего метаболизма, на основе пальмового масла это все усиливается", — предупредила диетолог.

Проблема не только в составе масла, но и в способе его использования, отметила Рождественская.

"Мы же эти масла используем для приготовления. Чем быстрее нагревается, тем больше канцерогенез, то есть риски образования избыточного количества свободных радикалов. Это развитие процессов старения, если есть предрасположенность канцерогенеза, то это как пусковые механизмы", — объяснила эксперт.

Доктор советует получать необходимые масла из натуральных продуктов.

"Чем больше будет более натуральных, не переработанных продуктов в рационе, тем больше профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Масла надо получать из продуктов. Жирные сорта рыбы, семена различные", — говорит Рождественская.

Для жарки диетолог посоветовала делать выбор в пользу не растительного, а топлёного коровьего масла.