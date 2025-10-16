Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:34

Еда с подвохом: как пальмовое масло тихо захватывает наш рацион и что оно делает с телом

Врач Минздрава предупредила об опасности пальмового масла для сердца и сосудов

Пальмовое масло давно стало частью нашего повседневного рациона. Его добавляют в шоколад, мороженое, печенье, готовые завтраки и даже детские каши. Производители объясняют это тем, что оно придаёт продуктам нежную консистенцию и продлевает срок хранения. Однако врачи всё чаще говорят: за внешней безопасностью скрывается серьёзная угроза для здоровья.

"Регулярное потребление пальмового масла — особенно рафинированного — связано с ростом уровня "плохого" холестерина и повышает риски атеросклероза, артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний", — предупредила врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Анастасия Якимова.

По её словам, при переработке на высоких температурах в этом жире образуются трансжиры и окисленные соединения, вредные для сосудов и печени.

Почему пальмовое масло повсюду

Этот продукт популярен у производителей по простой причине — он дешёвый, устойчив к окислению и придаёт еде нужную текстуру. Его получают из плодов масличной пальмы, которая даёт в несколько раз больше масла, чем подсолнечник или соя. В результате себестоимость производства снижается, а срок хранения увеличивается почти вдвое.

Пальмовое масло нередко встречается в составе:
• шоколада, глазури, кремов и вафель;
• выпечки и печенья;
• плавленых сыров и сливочного масла-заменителя;
• детского питания, особенно смесей и творожков.

Проблема не в самом факте его использования, а в количестве и качестве переработки. Натуральное нерафинированное масло может содержать витамины А и Е, но после промышленной обработки эти свойства исчезают, уступая место вредным трансжирным фракциям.

Как пальмовое масло влияет на организм

В отличие от растительных аналогов — оливкового, льняного, рапсового — пальмовое содержит большое количество насыщенных жиров. При их регулярном употреблении в организме повышается уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как "плохой" холестерин.

Со временем это приводит к образованию бляшек в сосудах, нарушению кровотока, гипертонии и даже инсульту. Кроме того, такие жиры утяжеляют работу печени, увеличивают нагрузку на поджелудочную железу и способствуют набору веса.

Особенно настораживает тот факт, что пальмовое масло активно используется в детском питании. Врачи предупреждают: у малышей обмен веществ чувствителен, и избыток таких жиров может формировать склонность к ожирению и диабету второго типа. Именно поэтому на федеральном уровне обсуждается возможность ограничения его использования в продукции для детей.

Советы шаг за шагом: как снизить вред

  1. Читайте состав. Если в списке ингредиентов значится "растительный жир", уточните, какой именно — производители не всегда указывают тип.

  2. Отдавайте предпочтение натуральным маслам. Оливковое, подсолнечное и льняное богаты ненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами.

  3. Следите за количеством сладостей. Торты, пирожные и вафли — главные источники скрытого пальмового масла.

  4. Готовьте дома. Контролируя ингредиенты, вы уменьшаете риск потребления трансжиров.

  5. Добавьте в рацион продукты, поддерживающие сердце. Рыба, орехи, овсянка и зелень помогают снизить уровень холестерина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частое употребление готовых десертов, фастфуда и выпечки.
Последствие: накопление трансжиров и рост "плохого" холестерина.
Альтернатива: домашняя выпечка с добавлением сливочного или кокосового масла, где можно регулировать состав и качество.

Ошибка: полное исключение жиров из рациона.
Последствие: нарушение гормонального баланса и усвоения витаминов A, D, E, K.
Альтернатива: умеренное употребление полезных жиров — оливкового и авокадо-масла.

Ошибка: выбор детского питания без проверки состава.
Последствие: накопление насыщенных жиров у ребёнка и раннее ожирение.
Альтернатива: смеси и пюре, содержащие молочные жиры и растительные масла с преобладанием омега-кислот.

Плюсы и минусы пальмового масла

Параметр Плюсы Минусы
Срок хранения Устойчивость к прогорканию Долгое хранение = высокая переработка
Себестоимость Дешевле других масел Производители злоупотребляют добавлением
Состав Содержит каротиноиды в сыром виде После рафинации теряет витамины
Влияние на организм Может быть нейтральным в малых дозах Повышает холестерин, провоцирует атеросклероз
Использование в пище Универсален в кулинарии Часто подменяет полезные масла

Мифы и правда о пальмовом масле

Миф 1. Пальмовое масло полностью безопасно.
Правда: всё зависит от степени переработки. Рафинированный продукт может быть вреден, особенно при нагреве.

Миф 2. Оно не отличается от подсолнечного.
Правда: содержание насыщенных жиров в пальмовом вдвое выше, что делает его более "тяжёлым" для обмена веществ.

Миф 3. Оно используется в Европе без ограничений.
Правда: в ряде стран действует обязательная маркировка и контроль содержания трансжиров, чего в России пока нет.

А что если отказаться от пальмового масла совсем?

Полностью исключить этот ингредиент почти невозможно — он встречается даже в молочной продукции и шоколаде. Однако сократить его долю вполне реально. Замена фабричных сладостей на домашние десерты и переход на качественные масла снижает риски для сердца и сосудов.

3 интересных факта

  1. Неочищенное пальмовое масло ярко-красного цвета благодаря бета-каротину — тому самому пигменту, что делает морковь оранжевой.

  2. По данным ВОЗ, около 50% всех продуктов в мире содержат пальмовое масло в той или иной форме.

  3. В Малайзии, где выращиваются масличные пальмы, местное население традиционно использует нерафинированный продукт в малых количествах, и уровень сердечно-сосудистых заболеваний там ниже, чем у потребителей переработанных жиров.

Исторический контекст

Пальмовое масло появилось на европейском рынке в XIX веке. Изначально его использовали для производства мыла и свечей. Позже, с развитием пищевой промышленности, дешёвое сырьё стало идеальным ингредиентом для массовых продуктов — от маргарина до шоколадных батончиков. К 1990-м годам его потребление выросло в несколько раз, а мировая индустрия переработки пальмы стала одной из самых прибыльных в агросекторе.

Сегодня в мире ежегодно производится более 75 миллионов тонн этого масла. Россия импортирует его в основном из Индонезии и Малайзии, где огромные плантации приводят к вырубке тропических лесов. Поэтому тема экологичности пальмового масла — не менее важна, чем вопрос о его влиянии на здоровье.

FAQ

Как выбрать продукты без пальмового масла?
Читайте маркировку: ищите указание конкретного масла. Если написано просто "растительный жир", продукт, скорее всего, содержит пальмовый компонент.

Что лучше — сливочное или пальмовое масло?
Сливочное содержит природные жиры, необходимые для обмена веществ. Пальмовое же — источник насыщенных кислот, которые повышают уровень холестерина.

Можно ли жарить на пальмовом масле?
Нет. При нагревании выше 200 °C в нём образуются токсичные соединения и канцерогены. Для жарки безопаснее использовать оливковое или кокосовое масло.

Сколько пальмового масла допустимо в день?
Безопасная норма — не более 2-3 г в составе продуктов. Но определить точное количество сложно, поэтому лучше выбирать еду без его добавления.

