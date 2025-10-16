Еда с подвохом: как пальмовое масло тихо захватывает наш рацион и что оно делает с телом

Пальмовое масло давно стало частью нашего повседневного рациона. Его добавляют в шоколад, мороженое, печенье, готовые завтраки и даже детские каши. Производители объясняют это тем, что оно придаёт продуктам нежную консистенцию и продлевает срок хранения. Однако врачи всё чаще говорят: за внешней безопасностью скрывается серьёзная угроза для здоровья.

"Регулярное потребление пальмового масла — особенно рафинированного — связано с ростом уровня "плохого" холестерина и повышает риски атеросклероза, артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний", — предупредила врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Анастасия Якимова.

По её словам, при переработке на высоких температурах в этом жире образуются трансжиры и окисленные соединения, вредные для сосудов и печени.

Почему пальмовое масло повсюду

Этот продукт популярен у производителей по простой причине — он дешёвый, устойчив к окислению и придаёт еде нужную текстуру. Его получают из плодов масличной пальмы, которая даёт в несколько раз больше масла, чем подсолнечник или соя. В результате себестоимость производства снижается, а срок хранения увеличивается почти вдвое.

Пальмовое масло нередко встречается в составе:

• шоколада, глазури, кремов и вафель;

• выпечки и печенья;

• плавленых сыров и сливочного масла-заменителя;

• детского питания, особенно смесей и творожков.

Проблема не в самом факте его использования, а в количестве и качестве переработки. Натуральное нерафинированное масло может содержать витамины А и Е, но после промышленной обработки эти свойства исчезают, уступая место вредным трансжирным фракциям.

Как пальмовое масло влияет на организм

В отличие от растительных аналогов — оливкового, льняного, рапсового — пальмовое содержит большое количество насыщенных жиров. При их регулярном употреблении в организме повышается уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как "плохой" холестерин.

Со временем это приводит к образованию бляшек в сосудах, нарушению кровотока, гипертонии и даже инсульту. Кроме того, такие жиры утяжеляют работу печени, увеличивают нагрузку на поджелудочную железу и способствуют набору веса.

Особенно настораживает тот факт, что пальмовое масло активно используется в детском питании. Врачи предупреждают: у малышей обмен веществ чувствителен, и избыток таких жиров может формировать склонность к ожирению и диабету второго типа. Именно поэтому на федеральном уровне обсуждается возможность ограничения его использования в продукции для детей.

Советы шаг за шагом: как снизить вред

Читайте состав. Если в списке ингредиентов значится "растительный жир", уточните, какой именно — производители не всегда указывают тип. Отдавайте предпочтение натуральным маслам. Оливковое, подсолнечное и льняное богаты ненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами. Следите за количеством сладостей. Торты, пирожные и вафли — главные источники скрытого пальмового масла. Готовьте дома. Контролируя ингредиенты, вы уменьшаете риск потребления трансжиров. Добавьте в рацион продукты, поддерживающие сердце. Рыба, орехи, овсянка и зелень помогают снизить уровень холестерина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частое употребление готовых десертов, фастфуда и выпечки.

Последствие: накопление трансжиров и рост "плохого" холестерина.

Альтернатива: домашняя выпечка с добавлением сливочного или кокосового масла, где можно регулировать состав и качество.

Ошибка: полное исключение жиров из рациона.

Последствие: нарушение гормонального баланса и усвоения витаминов A, D, E, K.

Альтернатива: умеренное употребление полезных жиров — оливкового и авокадо-масла.

Ошибка: выбор детского питания без проверки состава.

Последствие: накопление насыщенных жиров у ребёнка и раннее ожирение.

Альтернатива: смеси и пюре, содержащие молочные жиры и растительные масла с преобладанием омега-кислот.

Плюсы и минусы пальмового масла