Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:26

Канцероген или витаминный коктейль: что на самом деле скрывает пальмовое масло

Марьяна Джутова: канцерогены при жарке образуются не только в пальмовом масле

Пальмовое масло — один из самых обсуждаемых продуктов в мире. Оно встречается в составе шоколада, печенья, маргарина, а также в кремах и шампунях. Однако вокруг него давно витает множество слухов — от "вредного канцерогена" до "скрытого убийцы сердца". На деле всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"При нагревании продукта до высоких температур выделяются глицидиловые эфиры, вредные вещества. Чтобы они вырабатывались из пальмового масла, его нужно жарить, как и другие виды масел", — пояснила диетолог Марьяна Джутова.

По словам специалиста, канцерогены при жарке появляются не только в пальмовом, но и в сливочном, подсолнечном и других распространённых маслах. Всё зависит не от происхождения продукта, а от температуры его нагрева и частоты использования.

Что представляет собой пальмовое масло

Пальмовое масло получают из мякоти плодов масличной пальмы. По цвету оно насыщенно-оранжевое из-за высокого содержания каротиноидов — тех самых веществ, что придают моркови и облепихе яркий оттенок. После рафинации масло становится почти бесцветным и нейтральным по вкусу, благодаря чему подходит для разных рецептов — от выпечки до соусов.

Химически пальмовое масло — источник насыщенных и ненасыщенных жиров. Оно содержит витамины A и E, антиоксиданты, коэнзим Q10. В отличие от сливочного, не содержит холестерина, а от маргарина отличается отсутствием трансжиров. Эти свойства делают его удобным и технологически стабильным компонентом для пищевой промышленности.

Где используется пальмовое масло

Пальмовое масло добавляют в шоколад, мороженое, печенье и хлебобулочные изделия, чтобы продлить срок хранения и улучшить текстуру. В косметике оно питает кожу, смягчает губы и кутикулу, входит в состав мыла, шампуней и кремов. В фармацевтике используется как база для мазей и свечей, поскольку имеет устойчивую структуру и не вызывает раздражений.

Производители ценят пальмовое масло за его термостабильность: оно не окисляется при хранении, не становится прогорклым и дольше сохраняет полезные свойства.

Таблица "Плюсы и минусы" пальмового масла

Плюсы Минусы
Высокое содержание витаминов A и E При многократном нагревании образуются вредные соединения
Отсутствие холестерина и трансжиров Насыщенные жиры при чрезмерном употреблении могут повышать уровень липидов
Долгий срок хранения, устойчивость к окислению Возможен риск подделок и низкокачественных смесей
Универсальность применения — от еды до косметики Не подходит для частой жарки
Низкая себестоимость и стабильность структуры Сложность контроля происхождения и переработки

Как правильно использовать пальмовое масло (HowTo)

  1. Не жарьте на нём. Для приготовления лучше использовать оливковое, рапсовое или подсолнечное масло первого отжима.

  2. Читайте состав. Если на упаковке указано "гидрогенизированное пальмовое масло" — это сигнал насторожиться: в нём могут быть трансжиры.

  3. Выбирайте рафинированное масло. Оно очищено от примесей и безопасно при умеренном употреблении.

  4. Следите за количеством. Взрослому человеку достаточно 20-25 граммов любых жиров в день, включая масла растительного происхождения.

  5. Используйте качественные бренды. Известные производители проходят международную сертификацию RSPO, которая подтверждает экологичное происхождение продукта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить продукты на пальмовом масле при высоких температурах.
    Последствие: образование глицидиловых эфиров и канцерогенов.
    Альтернатива: использовать кокосовое или оливковое масло для жарки.

  • Ошибка: покупка дешёвого спреда без указания происхождения жиров.
    Последствие: риск употребления неочищенного продукта.
    Альтернатива: выбирать сертифицированные марки с пометкой "без трансжиров".

  • Ошибка: отказ от всех продуктов с пальмовым маслом.
    Последствие: упущение источников витамина E и антиоксидантов.
    Альтернатива: контролировать количество, а не полностью исключать продукт.

Мифы и правда о пальмовом масле

Миф 1. Пальмовое масло вызывает рак.
Правда. Научных доказательств прямой связи между употреблением пальмового масла и развитием онкозаболеваний нет. Опасность представляют не само масло, а токсины, возникающие при длительной жарке любых жиров.

Миф 2. Это дешёвый заменитель полезных масел.
Правда. Цена действительно ниже, но обусловлена урожайностью пальмы и простотой переработки. По витаминному составу продукт даже превосходит некоторые аналоги.

Миф 3. Пальмовое масло запрещено в Европе.
Правда. Оно не запрещено, а лишь регулируется по качеству. ЕС требует указывать степень очистки и уровень глицидиловых эфиров на упаковке.

А что если заменить пальмовое масло?

Если полностью исключить пальмовое масло из пищевой промышленности, продукты станут дороже и менее устойчивыми к хранению. Например, шоколад и выпечка без него теряют форму при жаре и быстро портятся. Поэтому производители чаще ищут баланс: комбинируют разные растительные жиры, чтобы сохранить вкус и качество.

Для домашних условий заменить пальмовое масло можно:

  • на сливочное масло - при выпечке;

  • на оливковое или авокадо - в салатах и соусах;

  • на кокосовое - в десертах и косметике.

Исторический контекст

Пальмовое масло известно человечеству более пяти тысяч лет. Его использовали в Древнем Египте для приготовления пищи и ухода за телом. В XIX веке, с развитием морской торговли, продукт попал в Европу и стал важным ингредиентом в кулинарии. Сегодня крупнейшие производители — Индонезия и Малайзия, на долю которых приходится около 85% мирового объёма.

