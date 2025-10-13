Канцероген или витаминный коктейль: что на самом деле скрывает пальмовое масло

Пальмовое масло — один из самых обсуждаемых продуктов в мире. Оно встречается в составе шоколада, печенья, маргарина, а также в кремах и шампунях. Однако вокруг него давно витает множество слухов — от "вредного канцерогена" до "скрытого убийцы сердца". На деле всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"При нагревании продукта до высоких температур выделяются глицидиловые эфиры, вредные вещества. Чтобы они вырабатывались из пальмового масла, его нужно жарить, как и другие виды масел", — пояснила диетолог Марьяна Джутова.

По словам специалиста, канцерогены при жарке появляются не только в пальмовом, но и в сливочном, подсолнечном и других распространённых маслах. Всё зависит не от происхождения продукта, а от температуры его нагрева и частоты использования.

Что представляет собой пальмовое масло

Пальмовое масло получают из мякоти плодов масличной пальмы. По цвету оно насыщенно-оранжевое из-за высокого содержания каротиноидов — тех самых веществ, что придают моркови и облепихе яркий оттенок. После рафинации масло становится почти бесцветным и нейтральным по вкусу, благодаря чему подходит для разных рецептов — от выпечки до соусов.

Химически пальмовое масло — источник насыщенных и ненасыщенных жиров. Оно содержит витамины A и E, антиоксиданты, коэнзим Q10. В отличие от сливочного, не содержит холестерина, а от маргарина отличается отсутствием трансжиров. Эти свойства делают его удобным и технологически стабильным компонентом для пищевой промышленности.

Где используется пальмовое масло

Пальмовое масло добавляют в шоколад, мороженое, печенье и хлебобулочные изделия, чтобы продлить срок хранения и улучшить текстуру. В косметике оно питает кожу, смягчает губы и кутикулу, входит в состав мыла, шампуней и кремов. В фармацевтике используется как база для мазей и свечей, поскольку имеет устойчивую структуру и не вызывает раздражений.

Производители ценят пальмовое масло за его термостабильность: оно не окисляется при хранении, не становится прогорклым и дольше сохраняет полезные свойства.

Таблица "Плюсы и минусы" пальмового масла