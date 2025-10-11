Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Luisfi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:16

Влажные руки — сухие нервы: когда потливость ладоней сигнализирует о сбое в организме

Врач Арифджанова: гипергидроз ладоней может быть связан с эндокринными и нервными сбоями

Потеющие ладони — не всегда просто проявление волнения. Иногда за этим симптомом скрываются серьёзные внутренние сбои. Врач-невролог Ксения Арифджанова рассказала, какие причины могут вызывать чрезмерное потоотделение и когда стоит обратиться к специалисту.

"Гипергидроз может быть причиной сбоя в работе центральной нервной системы или с подростковым периодом, когда перестраиваются гормоны", — пояснила невролог Ксения Арифджанова.

Почему потеют ладони

Потоотделение — естественный механизм терморегуляции, который помогает организму поддерживать оптимальную температуру. Однако если руки постоянно влажные, даже в прохладном помещении, это может быть проявлением пальмарного гипергидроза - состояния, при котором потовые железы работают чрезмерно активно.

Причины могут быть разные: от стрессов и тревожности до эндокринных нарушений. Повышенная активность симпатической нервной системы заставляет организм выделять пот даже без физической нагрузки.

По словам специалиста, в подростковом возрасте это часто связано с гормональной перестройкой, а у взрослых — с нарушениями вегетативной нервной системы.

Медицинские причины потливости ладоней

"Пальмарный гипергидроз может быть вызван диабетом, гипертиреозом, инфекциями, приёмом антидепрессантов, гормональных препаратов", — отметила Арифджанова.

Гипергидроз может быть первичным - когда он не связан с другими болезнями, и вторичным, возникающим на фоне эндокринных, неврологических или инфекционных нарушений.

Ключевые медицинские причины:

  • Сахарный диабет. Повышенный уровень сахара влияет на работу нервов, регулирующих потоотделение.

  • Гипертиреоз. Избыточное количество гормонов щитовидной железы ускоряет обмен веществ и повышает потливость.

  • Инфекционные заболевания. Некоторые вирусы и бактерии вызывают нарушения терморегуляции.

  • Приём лекарств. Особенно антидепрессантов и гормональных средств, влияющих на эндокринную систему.

Если потливость сопровождается другими симптомами — слабостью, дрожью, учащённым сердцебиением — нужно пройти обследование у врача.

Сравнение: физиологическая и патологическая потливость

Признак Физиологическая Патологическая
Возникает при жаре или стрессе Да Может быть в покое
Локализация Подмышки, ладони, ступни Преимущественно ладони и стопы
Частота Эпизодическая Постоянная
Сопутствующие симптомы Отсутствуют Тахикардия, тревожность, слабость
Причина Норма, адаптация Нарушение вегетативной системы или гормонов

А что если потливость вызвана стрессом?

Если ладони потеют при волнении, экзаменах или публичных выступлениях — это физиологическая реакция на выброс адреналина. Однако у людей с повышенной тревожностью она может проявляться постоянно.

В этом случае помогут техники релаксации, дыхательные упражнения и психотерапия. Иногда врач назначает мягкие седативные препараты на растительной основе.

Важно не стесняться проблемы: хронический стресс только усиливает гипергидроз, а своевременная помощь помогает вернуть комфорт в повседневной жизни.

FAQ

Когда стоит идти к врачу?
Если потливость не зависит от погоды, мешает в быту или сопровождается другими симптомами — нужно обследование.

Можно ли лечить гипергидроз народными средствами?
Некоторые отвары (дубовая кора, шалфей) помогают временно, но не устраняют причину.

Опасен ли гипергидроз сам по себе?
Нет, но он может быть признаком эндокринных или неврологических заболеваний.

Можно ли избавиться от него навсегда?
Да, при правильной диагностике и лечении — от психотерапии до аппаратных методов.

Помогает ли ботокс при потливости ладоней?
Да, инъекции блокируют работу потовых желёз на 6-9 месяцев.

