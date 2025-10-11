Влажные руки — сухие нервы: когда потливость ладоней сигнализирует о сбое в организме

Потеющие ладони — не всегда просто проявление волнения. Иногда за этим симптомом скрываются серьёзные внутренние сбои. Врач-невролог Ксения Арифджанова рассказала, какие причины могут вызывать чрезмерное потоотделение и когда стоит обратиться к специалисту.

"Гипергидроз может быть причиной сбоя в работе центральной нервной системы или с подростковым периодом, когда перестраиваются гормоны", — пояснила невролог Ксения Арифджанова.

Почему потеют ладони

Потоотделение — естественный механизм терморегуляции, который помогает организму поддерживать оптимальную температуру. Однако если руки постоянно влажные, даже в прохладном помещении, это может быть проявлением пальмарного гипергидроза - состояния, при котором потовые железы работают чрезмерно активно.

Причины могут быть разные: от стрессов и тревожности до эндокринных нарушений. Повышенная активность симпатической нервной системы заставляет организм выделять пот даже без физической нагрузки.

По словам специалиста, в подростковом возрасте это часто связано с гормональной перестройкой, а у взрослых — с нарушениями вегетативной нервной системы.

Медицинские причины потливости ладоней

"Пальмарный гипергидроз может быть вызван диабетом, гипертиреозом, инфекциями, приёмом антидепрессантов, гормональных препаратов", — отметила Арифджанова.

Гипергидроз может быть первичным - когда он не связан с другими болезнями, и вторичным, возникающим на фоне эндокринных, неврологических или инфекционных нарушений.

Ключевые медицинские причины:

Сахарный диабет. Повышенный уровень сахара влияет на работу нервов, регулирующих потоотделение.

Гипертиреоз. Избыточное количество гормонов щитовидной железы ускоряет обмен веществ и повышает потливость.

Инфекционные заболевания. Некоторые вирусы и бактерии вызывают нарушения терморегуляции.

Приём лекарств. Особенно антидепрессантов и гормональных средств, влияющих на эндокринную систему.

Если потливость сопровождается другими симптомами — слабостью, дрожью, учащённым сердцебиением — нужно пройти обследование у врача.

Сравнение: физиологическая и патологическая потливость