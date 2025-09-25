Госдума берётся за пальмовое масло: акцизы, пошлины и честные этикетки

Повод для новой дискуссии о составе продуктов дал комитет Госдумы по контролю: депутаты предлагают финансово и регуляторно "охладить" интерес пищевой отрасли к пальмовому маслу. В пакете — повышение пошлин и акцизов, усиление контроля качества и маркировки. Инициативы уже направлены руководству палаты и профильным комитетам.

Что конкретно предлагают

• Повысить таможенные пошлины на пальмовое масло и продукты его переработки (сейчас 0-3%).

• Ввести акциз, взимаемый при ввозе.

• Запустить систему риск-индикаторов: сопоставлять объёмы ввезённого сырья и выпуск готовой продукции по аналогии с "Меркурием".

• Ужесточить ответственность за ввод потребителя в заблуждение (заменители молочных жиров, занижение белка).

• Разработать порядок изъятия и уничтожения фальсификата за счёт владельца и отмены бессрочных сертификатов при смене требований.

• Подготовить целевую программу развития молочного животноводства.

Почему вопрос всплыл сейчас

Комитет ссылается на данные НМИЦ терапии и профилактической медицины: при нагревании пальмовых жиров образуются глицидиловые эфиры — потенциально токсичные соединения. Параллельно авторы письма напоминают историю: массового использования в СССР не было — поставки по межправсоглашениям с Индонезией и Малайзией ограничивались тысячами тонн в год, преимущественно для технических нужд.

Масштаб рынка и зависимость от импорта

В 2024 году в Россию ввезли около 795 000 т пальмового масла; более 70% — из Индонезии. По оценке экспертов агропродовольственной политики, пальмовое масло — второй по потреблению вид растительного масла в стране: примерно каждый шестой "масляный" килограмм приходится именно на него. Основной спрос формируют специализированные жиры и маргарины для кондитерской, хлебопекарной и молочной отраслей; часть идёт в непищевые сегменты — косметику, бытовую химию, биотопливо.

Как это ударит по кошельку

Экономисты предупреждают: прямые ограничения импорта почти неизбежно переложатся в цены. В абсолютных величинах дополнительные траты домохозяйства невелики (сотни рублей в год на человека), но это вклад в инфляцию. Отсюда аргумент в пользу "прицельного" подхода: вместо общего удорожания сырья — контроль маркировки, реальная проверка содержания глицидиловых эфиров и прозрачность рецептур.

Позиции и отзывы

"В целом если мы говорим о привычках организма наших граждан, то для России, где не растут пальмы, пальмовое масло — это чужеродный продукт, к которому наш организм не привык", — указал глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Эксперты агрорынка добавляют: конкурировать с подсолнечным (лидером по объёмам) пальмовое масло вынуждено ценой и технологичностью. Любые фискальные припоны быстро сдвигают баланс в рецептурах — от вафель и печенья до "молочки" с растительными жирами — и требуют ещё более строгого надзора за честностью этикетки.

Что дальше

Пакет мер планируется обсудить 22 октября 2025 года в формате правительственного часа о технологиях в АПК. От профильных ведомств (Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор) ждут конкретики: по штрафам, изъятию фальсификата, отмене бессрочных сертификатов и архитектуре контроля на границе и в торговле.

Что это значит для потребителя

• Больше шансов увидеть на полке честную маркировку о наличии растительных жиров.

• Вероятный рост цен на часть изделий, где пальмовое масло используется как функциональный ингредиент.

• Усиление контроля качества (в том числе по глицидиловым эфирам) и прозрачности цепочек поставок.

В фокусе — не демонизация всего сегмента, а понятные правила игры: где можно и как можно использовать сырьё, как об этом сообщать и как наказывать за обход норм. Такой подход снижает риски для здоровья и делает выбор покупателя осознанным.