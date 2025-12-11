Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:31

Игра в прятки с ингредиентами закончена: с 1 января производителей ждёт стандарт на пальмовое масло

Рисков для здоровья детей от пальмового масла нет — ESPGHAN

Привычный спор о безопасности пальмового масла получил неожиданное продолжение: правительство России заявило, что действующие правила полностью защищают потребителей от рисков, включая детей. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на официальный ответ кабинета министров в Госдуму.

Какие выводы сделал кабинет министров

В правительственном документе отмечается, что действующие в стране нормы по производству, перевозке, хранению и использованию пальмового масла обеспечивают выпуск безопасной продукции. Речь идёт как о пищевых товарах для взрослого населения, так и о продуктах, предназначенных для детей. Подчёркивается, что соблюдение технологических требований исключает поступление на рынок масел, не соответствующих установленным стандартам.

В качестве научной базы упоминается отчёт Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) за 2019 год, в котором не обнаружено доказательств риска для здоровья детей при употреблении пальмового масла. Аналогичных выводов придерживается и Всемирная организация здравоохранения: тематический обзор ВОЗ от февраля 2024 года не содержит данных о специфическом вреде этого продукта.

Новые стандарты и ограничения

Правительство указывает, что для укрепления контроля качества разработан новый межгосударственный стандарт для пальмового масла. Он вступит в силу с 1 января будущего года и уточнит требования к сырью и способам его использования в пищевой отрасли. Эти изменения направлены на снижение вероятности появления на рынке продукции, не соответствующей нормам безопасности.

При этом используются и дополнительные меры регулирования. Санитарно-эпидемиологические правила прямо запрещают применять пальмовое масло в организациях, занимающихся детским питанием. Ограничения касаются и молочной отрасли: в мороженом и других видах продукции не допускается использование растительных жиров. Такая система норм должна обеспечить потребителям прогнозируемое качество и исключить риск скрытой замены ингредиентов.

