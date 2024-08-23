Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции

Палестинские власти ждут крупной операции со стороны Израиля на Западном берегу. Об этом информировали российское агентство РИА Новости советник главы Палестины Махмуда Аббаса, а также бывший министр информации Рияд аль-Малики, который является министром иностранных дел Палестинской национальной администрации.

Как сообщается, на данный момент израильские силы движутся на Западный берег, где, вполне вероятно, начнётся крупная операция Израиля. Собеседники российского агентства акцентировали внимание на том, что власти независимого частично признанного государства на Ближнем Востоке — Палестины — ждут такого расклада дел. Кроме того, они сообщили, что существуют уже все признаки, которые могут подтвердить их предположения. Однако они выразили уверенность в том, что они вполне хорошо подготовлены к подобной ситуации, если вдруг она случится. Политические деятели также сообщили, что их солдаты, определённо, будут противостоять и стараться бороться за своё существование на территории Палестины.

Помимо этого, источники российского информационного агентства заявили, что ежедневно число военных вторжений в различные населённые места на Западном берегу становится в несколько раз больше.

Фото: Flickr / Marines (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)