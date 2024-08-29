Надежда на восстановление: Палестина разрабатывает план во реанимации экономики сектора Газа

Палестина совместно с Всемирным банком, Организацией Объединенных Наций и Европейским Союзом разрабатывает масштабный план по восстановлению экономики в секторе Газа. Об этом заявила госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин.

По словам Агабекян-Шахин, правительство Палестины уже подготовило план по реанимации сектора Газа во всех сферах. В сотрудничестве с международными партнерами ведется работа над запуском программы экономического и социального развития, которая включает в себя детальные планы по различным секторам.

Сектор Газа пострадал от израильской операции "Железные мечи", которая началась после ракетной атаки на Израиль 7 октября 2023 года. По данным властей, в результате конфликта погибли около 1,2 тысячи человек, а число погибших при израильских ударах по анклаву превысило 40,5 тысяч.

Министерство иностранных дел России призвало стороны прекратить боевые действия и найти мирное решение конфликта. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В настоящее время сектор Газа находится в состоянии блокады, которая была объявлена Израилем после начала конфликта. Были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств, что еще больше усугубило гуманитарный кризис в регионе.

Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)