Палестина призывает мировое сообщество помочь Аббасу добраться до Газы

Палестинские власти обратились к международному сообществу с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить возможность посещения сектора Газа президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Об этом заявила госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин.

Ранее палестинские власти запросили у Израиля разрешение на посещение Газы Аббасом, но получили отказ. Несмотря на это, палестинские власти намерены продолжать работу над организацией визита Аббаса в Газу.

Для этого была сформирована специальная комиссия, которая займется подготовкой и организацией поездки.

Агабекян-Шахин подчеркнула, что палестинские власти обратились к международному сообществу с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить успешный визит Аббаса в Газу. Она также отметила, что палестинские послы и представители в разных странах мира получили указания действовать на всех уровнях, чтобы мобилизовать международную поддержку в этой инициативе.

Палестинские власти считают, что визит Аббаса в Газу имеет большое значение для палестинского народа и может способствовать улучшению ситуации в регионе. Однако Израиль пока отказывается предоставить разрешение на посещение Газы Аббасом, что создает препятствия для реализации этой инициативы.

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