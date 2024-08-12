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Палестина отвергла открытие КПП
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Sky News Arabia: Палестина отказалась открыть КПП "Рафах" на израильских условиях

Палестина отвергла открытие КПП "Рафах" на условиях Израиля

Палестина отвергла предложение Израиля об открытии контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа и Египта на условиях, предложенных израильской стороной, сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на информированный источник.

Согласно источнику, Израиль предложил открыть КПП "Рафах" под управлением гражданских лиц, не связанных с палестинскими органами безопасности. Палестина отказалась от этого предложения.

В частности, израильское предложение включало запрет на поднятие палестинского флага на КПП и на границе. Израиль также настаивал на сохранении своего присутствия в районе "Рафах" и Филадельфийского коридора, а также на праве вмешиваться в проверки и допросы.

В начале мая израильские военные взяли под контроль палестинскую сторону КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильский контроль над Филадельфийским коридором — приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет — и КПП "Рафах" будет сохранён, чтобы предотвратить контрабанду оружия для палестинского движения ХАМАС.

Фото: www. flickr. com/ISM Palestine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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