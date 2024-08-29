МИД Палестины надеется на санкции в отношении граждан других стран, воюющих за ЦАХАЛ

В ходе интервью агентству РИА Новости, Варсен Агабекян-Шахин, министр иностранных дел Палестины, сообщила о получении обязательств от нескольких государств, касающихся введения мер против их граждан, которые являются также гражданами Израиля и участвуют в военных действиях в Газе на стороне израильской армии.
Министр выразила надежду на то, что данные обещания скоро примут реальные очертания в соответствии с международным правом и внутренними законодательствами данных стран.
Агабекян-Шахин подчеркнула, что Палестинская администрация уже длительное время обращает внимание на эту проблему и продолжает поддерживать связи с соответствующими государствами. Она утверждает, что страны, имеющие граждан с двойным гражданством, участвующих в военных действиях против палестинцев, должны принять эффективные меры.
События в регионе обострились после масштабной ракетной атаки на Израиль 7 октября 2023 года, инициированной из Газы. В ответ на это, бойцы ХАМАС проникли в приграничные территории Израиля, ведя огонь по военным и мирным жителям и захватив более 250 заложников. В результате атак пало около 1,2 тысячи человек.
В ответ, Израиль запустил операцию "Железные мечи", направленную на военные и гражданские объекты в Газе, и ввел полную блокаду анклава, остановив поставки основных ресурсов и услуг. Согласно данным министерства здравоохранения Газы, число жертв израильских ударов превысило 40,5 тысяч, а пострадавших — более 93,7 тысяч человек.
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало к прекращению боевых действий и выразило мнение, что урегулирование конфликта возможно только на основе решений Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание палестинского государства в пределах границ 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме.
Фото: www. flickr.com/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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