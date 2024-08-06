Аббас призвал передать сектор Газа под управление законных властей

Глава Палестины Махмуд Аббас сообщил, что сектором Газа должны руководить законные власти государства. Кроме того, он добавил, что считает недопустимым намерения Израиля временно осуществлять контроль над какими-либо палестинскими территориями. Об этом палестинский политический деятель информировал в ходе беседы агентство РИА Новости.

По мнению палестинского политика, руководство сектором Газа должно производиться под контролем организации палестинского освободительного движения ООП, который осуществляет борьбу за реализацию национальных прав и интересов палестинского населения. Кроме того, руководить Палестиной должно его законное правительство, добавил Махмуд Аббас. Он заявил, что выступает решительно против намерений Израиля, которые заключаются во временном контролем над определёнными территориями Палестины.

Помимо этого, Махмуд Аббас заявил, что ООП готова подключиться к переговорам о прекращении боевых действий в секторе Газа. По его мнению, к этому вполне можно прийти посредством создания некого политического решения, вместо того, чтобы использовать силовой способ урегулирования конфликта, как на данный момент, собственно, и происходит в рамках текущих переговоров. Он также добавил, что Палестина положительно выступает за каждые попытки по прекращению военных действий, предоставлению помощи, которая оказывается из гуманитарных соображений и многое другое.

Фото: Flickr / Olivier Pacteau (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)