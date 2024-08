Президент Палестины рассказал о цели убийства Хании

Глава Палестины Махмуд Аббас сообщил, что громкое убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании создаёт трудности для переговоров об окончании израильской военной кампании в секторе Газа. Кроме того, он сделал виноватыми в этом организаторов данной кампании по причине их желания замедлить и расширить конфликт. Об этом он информировал в беседе с РИА Новости.

Движение ХАМАС винит Израиль в смерти одного из своих лидеров, который решил посетить церемонию вступления в должность нового главы Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. В свою очередь, Израиль отказывается от каких-либо комментариев по этому поводу.

По мнению Махмуда Аббаса, основная цель убийства одного из лидеров ХАМАС заключалась в том, чтобы замедлить и расширить конфликт. Однако такой расклад плохо скажется на действующих на данный момент переговорах по окончанию агрессии и выводу военнослужащих Израиля из сектора Газа. Невзирая на это, глава Палестины настоятельно просит граждан к терпеливости и единству.

Махмуд Аббас также отметил, что орган самоуправления ПНА, невзирая на долгий конфликт с движением палестинских исламистов, осуждал убийство лидера ХАМАС. По его мнению, это убийство было проявлением трусости и началом опасного развития событий в политике Израиля.

