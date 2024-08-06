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Президент ПНА Аббас: убийство главы политбюро ХАМАС затруднит переговоры по Газе
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Президент Палестины рассказал о цели убийства Хании

Президент ПНА Аббас: убийство главы политбюро ХАМАС затруднит переговоры по Газе

Глава Палестины Махмуд Аббас сообщил, что громкое убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании создаёт трудности для переговоров об окончании израильской военной кампании в секторе Газа. Кроме того, он сделал виноватыми в этом организаторов данной кампании по причине их желания замедлить и расширить конфликт. Об этом он информировал в беседе с РИА Новости.

Движение ХАМАС винит Израиль в смерти одного из своих лидеров, который решил посетить церемонию вступления в должность нового главы Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. В свою очередь, Израиль отказывается от каких-либо комментариев по этому поводу.

По мнению Махмуда Аббаса, основная цель убийства одного из лидеров ХАМАС заключалась в том, чтобы замедлить и расширить конфликт. Однако такой расклад плохо скажется на действующих на данный момент переговорах по окончанию агрессии и выводу военнослужащих Израиля из сектора Газа. Невзирая на это, глава Палестины настоятельно просит граждан к терпеливости и единству.

Махмуд Аббас также отметил, что орган самоуправления ПНА, невзирая на долгий конфликт с движением палестинских исламистов, осуждал убийство лидера ХАМАС. По его мнению, это убийство было проявлением трусости и началом опасного развития событий в политике Израиля.

Фото: website of the President of the Russian Federation / Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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