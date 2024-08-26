Палестина планирует присоединиться к БРИКС после участия в саммите в Казани

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в ходе пресс-конференции в «Россия сегодня» заявил о планах направить заявку на вступление в БРИКС после саммита организации в Казани.
«Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению», - заявил посол.
Дипломат также отметил, что президент РФ Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса принять участие в саммите БРИКС, сообщает «Парламентская газета».
Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября.
Фото: commons.wikimedia.org/Brahim Guedich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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