Палестина планирует присоединиться к БРИКС после участия в саммите в Казани

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в ходе пресс-конференции в «Россия сегодня» заявил о планах направить заявку на вступление в БРИКС после саммита организации в Казани.

«Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению», - заявил посол.

Дипломат также отметил, что президент РФ Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса принять участие в саммите БРИКС, сообщает «Парламентская газета».

Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября.

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