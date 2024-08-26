Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Палестина намерена вступить в БРИКС
  1. Главная
  2. Мир

Палестина планирует присоединиться к БРИКС после участия в саммите в Казани

Палестина намерена вступить в БРИКС

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в ходе пресс-конференции в «Россия сегодня» заявил о планах направить заявку на вступление в БРИКС после саммита организации в Казани.

«Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению», - заявил посол.

Дипломат также отметил, что президент РФ Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса принять участие в саммите БРИКС, сообщает «Парламентская газета».

Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября.

Фото: commons.wikimedia.org/Brahim Guedich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Глава МАГАТЭ Гросси: режим нераспространения ЯО находится под большим давлением

Глава МАГАТЭ Гросси: режим нераспространения ЯО находится под большим давлением

Режим нераспространения ядерного оружия (ЯО) на данный момент находится под большим давлением из-за того, что между Соединенными Штатами, Россией и Китаем есть напряженные отношения, а также из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Читать полностью
Еврокомиссия отказалась комментировать задержание Дурова

Еврокомиссия отказалась комментировать задержание Дурова

Еврокомиссия отказалась комментировать задержание сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, сообщает ТАСС.В пресс-службе ЕК заявили, что считают произошедшее национальным расследованием и не намерены его комментировать.

Читать полностью

Общество

Певица Валерия трогательно поздравила старшего сына с юбилеем:

Певица Валерия трогательно поздравила старшего сына с юбилеем: "Сынуля мой"

Певица Валерия опубликовала фото со старшим сыном в день его рождения.

Читать полностью
В Госдуме обсудят законопроект о высылке из РФ иностранцев с судимостью

В Госдуме обсудят законопроект о высылке из РФ иностранцев с судимостью

Зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству (партия "Новые люди") Сардана Авксентьева внесла в Госдуму законопроект о высылке из РФ иностранцев, имеющих судимость, пишет ТАСС.

Читать полностью

Новости