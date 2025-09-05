Шесть дней в Палермо за 785 евро: реальный бюджет поездки по шагам

Палермо — город, в котором стоит отпустить контроль, позволить себе есть руками и даже торговаться на рынке. На майские праздники 2025 года путешественница и студентка из Вены Екатерина Баженова провела здесь шесть дней. Источником впечатлений стал её личный блог, где она подробно рассказала, чем её покорила столица Сицилии.

Дорога и первые впечатления

До Палермо Екатерина добиралась прямым рейсом Ryanair из Вены — перелёт занял менее двух часов и обошёлся в 100 евро. Подруга прилетела из Кёльна тем же лоукостером. В аэропорту девушки встретились и на поезде Trenitalia за 6,8 евро доехали до города. Обратная дорога оказалась сложнее: из-за забастовки поезд не прибыл, и туристам пришлось объединиться с другими путешественниками, чтобы доехать на такси за 10 евро с человека.

Достопримечательности: от барокко до мафии

За шесть дней удалось осмотреть ключевые символы города. Среди них — церковь Святой Екатерины Александрийской с роскошными барочными интерьерами и смотровой площадкой на крыше. Кафедральный собор Палермо впечатлил масштабом, хотя его внутреннее убранство оказалось довольно скромным. Зато панорама города, открывающаяся с крыши, стала одним из ярких воспоминаний.

Особое место в маршруте занял Палаццо Норманни с Палатинской капеллой, включённой в список ЮНЕСКО. Золотые мозаики, арабские и византийские мотивы в сочетании с латинской традицией сделали часовню одним из самых сильных впечатлений поездки.

Не обошлось и без погружения в современную историю. Экскурсия No Mafia, организованная движением Comitato Addiopizzo, познакомила туристов с борьбой местных предпринимателей против мафиозных поборов. Гости города увидели магазины и кафе с наклейкой Pago chi non paga - "Я плачу тем, кто не платит".

Природа и соседние города

В центре Палермо расположился ботанический сад площадью 11 гектаров, где можно увидеть кактусы, пальмы и аллеи мандариновых деревьев. Сицилийские пляжи также оставили яркие впечатления. В начале мая вода в Монделло уже подходила для купания, а аренда лежаков с зонтом стоила 32 евро в день.

Отдельного упоминания заслуживает город Чефалу, расположенный в 70 километрах от столицы острова. Там туристов покорили скала Рокка-ди-Чефалу и виды на побережье. Кроме того, именно в Чефалу оказался самый интересный выбор сувениров — от изделий из кожи до керамики ручной работы.

Жильё и транспорт

Путешественницы остановились в апартаментах в историческом районе Кастелламмаре-Вуччирия. За шесть ночей заплатили 370 евро. Квартира порадовала расположением и видом на купола археологического музея, но разочаровала слабой шумоизоляцией и прохладными каменными полами.

Передвигаться по городу оказалось удобно пешком, а вот поездки на пригородных поездах были не всегда комфортными — вагоны часто переполнялись туристами.

Сицилийская кухня

Еда стала отдельным открытием. Уличные рынки и кафе предлагали аранчини, панини, канноли и джелато. Особое впечатление произвела бриошь с мороженым — местный десерт, которым можно насытиться на полдня.

На ужины туристки выбирали рестораны с советов местных. Средний чек составлял 40-50 евро. Запомнилась пицца с фисташками и бурратой, паста с морскими ежами и фаршированная каракатица.

Сувениры

Из поездки Екатерина привезла магнит, открытки в акварельном стиле, шоколад из Модики и фисташковую пасту. В Чефалу она приобрела кожаные кошельки и платье ручной вязки.

Минусы

Среди недостатков туристка отметила шумные ночи в центре города и внезапные забастовки транспорта. "Мне не понравились шум и хаос Палермо. Я понимаю, что это часть местной атмосферы, но ночной гул мотоциклов под окнами и постоянные громкие разговоры на улицах после полуночи утомляли", — рассказала она.

На путешествие ушло около 785 евро (74 тысячи рублей) на одного человека. Из них 200 евро потратили на еду, 185 — на жильё, 150 — на сувениры, по 100 евро — на перелёт и развлечения, а транспорт обошёлся в 50 евро.

"Фишка Палермо — его несовершенство. Это город, где нужно отпустить контроль, есть руками, торговаться на рынке и улыбаться, когда автобус вдруг решает не приехать", — подытожила Екатерина.

Сицилийская столица действительно может удивить — будь то панорамы с крыш соборов, ароматы уличной еды или живые выступления музыкантов. И, как отмечают путешественники, именно в этом хаосе и скрывается подлинное очарование Палермо.