Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:26

Палеолит в деталях: древний мастер вырезал лицо там, где его обычно не было

Археологи нашли 27 000-летнюю миниатюрную Венеру во Франции

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели древние цивилизации? Во Франции археологи сделали потрясающее открытие, которое может пролить свет на жизнь людей более 27 тысяч лет назад.

Уникальная находка

С 2013 года на памятнике Амьен-Ренанкур-1 французские археологи ведут раскопки. За это время они обнаружили более двух десятков целых и фрагментированных статуэток палеолитических Венер. Эти находки являются одними из самых значительных артефактов, связанных с культурой древних охотников-собирателей, охватывающей обширные территории Евразии — от Пиренейского полуострова до Иркутской области.

Палеолитические Венеры — это небольшие фигурки высотой от 3 до 40 сантиметров, изготовленные из различных материалов, таких как бивень, кость, мягкие породы камня или глина. Они часто изображают обнаженных женщин с ярко выраженными чертами: грудью, животом и бедрами. Эти статуэтки служили символами плодородия и женственности.

Открытие Клемана Пари

Клеман Парис из Национального института охранных археологических исследований (Inrap) и его команда представили результаты своих раскопок. Среди множества артефактов выделяется женская голова, найденная в 2021 году. Она достигает высоты 21 миллиметра и весит всего 4,1 грамма.

Уникальность этой находки заключается в детальной проработке черт лица, что является редкостью для палеолитических Венер, у которых головы часто отсутствуют или выполнены схематично.

Описание находки

Голова украшена резным орнаментом, который может изображать как головной убор, так и пышную прическу. Это открытие подчеркивает мастерство древнего художника и его внимание к деталям. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст артефактов составляет примерно 27,2-27,8 тысяч лет.

Находки из Амьен-Ренанкур-1 не только обогащают наше представление о древней культуре, но и открывают новые горизонты для исследований. Каждая статуэтка — это не просто артефакт, а окно в прошлое, которое помогает нам лучше понять жизнь наших предков.

