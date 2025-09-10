Лёгкий путь к истокам: Турция дарит ключ к миграции без лишних усилий

Представьте: сотни тысяч лет назад, когда уровень моря был ниже, Турция служила мостом между Азией и Европой. Турецкие археологи нашли доказательства этого в виде уникального палеолитического памятника Бибер-Дереси на побережье Эгейского моря, недалеко от древнего города Ассос в Чанаккале. Это открытие переворачивает наши представления о том, как первые люди заселяли Европу, выходя из Африки.

Значение для миграции и заселения

На протяжении десятилетий ученые спорят о маршрутах исхода наших предков. Известны пути через Левант, Гибралтар или Сицилию, но Бибер-Дереси добавляет новую главу. Руководители исследования, Гёкнур Карахан из Университета Хаджеттепе и Нуреттин Арслан из Университета Чанаккале Онсекиз Март, утверждают, что этот участок был ключевым для перемещения гоминидов между Азией и Европой.

Во времена ледниковых периодов современное побережье Турции не было изолировано водой. Оно соединялось с греческим островом Лесбос и далее с материковой Грецией через сеть долин и проходов. Этот коридор позволял Homo erectus и неандертальцам свободно передвигаться, обмениваться технологиями и культурой.

Коллекция каменных орудий

В European Journal of Archaeology опубликована информация о более чем 500 каменных орудиях, найденных здесь. Они датируются сотнями тысяч лет назад и включают:

крупные режущие орудия: 22 двусторонних ручных топора (бифасы), два трёхгранных кирок и одно тяжёлое режущее орудие — визитная карточка ашельской культуры.

инструменты на булыжнике: 43 грубых чоппера для дробления, резки и обработки.

ретушированные орудия: почти половина набора (42,86%) — скребки, зубчатые и выемчатые инструменты с тонкой обработкой краёв.

нуклеусы и отщепы: около сотни нуклеусов, некоторые с техникой леваллуа, и 119 отщепов/пластин.

Основное сырье — кремень (87%), плюс кварц, кварцит и базальт. Предметы сильно изношены, что указывает на воздействие стихий, возможно, наводнений.

Полевые исследования и датировка

Работы велись с 2021 по 2022 год на площади 2 км². Найдено 504 предмета в 12 местах, но реальная концентрация выше. Датировка предварительная: от конца нижнего до начала среднего палеолита (500-100 тысяч лет назад), на основе стиля орудий и сходства с памятником Родафнидия на Лесбосе (160-470 тысяч лет).

До этого свидетельства древнего обитания на Эгейском побережье Турции были скудными из-за тектоники и колебаний моря, которые уничтожили многие памятники. Бибер-Дереси — редкое окно в прошлое, сохранившееся благодаря геологии.

Стратегическое расположение и переосмысление

Истинная ценность — в позиции как узла плейстоценовой сети проходов. Во времена оледенений Эгейское море было равниной с реками и островами, облегчавшими миграцию. Это открытие показывает, что заселение Европы было сложным процессом адаптации по прибрежным коридорам, а Анатолия — перекрёстком миров.

Исследователи планируют раскопки и абсолютное датирование, чтобы уточнить хронологию. Если потенциал подтвердится, Бибер-Дереси станет ключом к разгадке эволюции человека.