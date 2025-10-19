Тайны первых европейцев раскрыты: в России нашли украшения, которых не было даже у фараонов

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) при поддержке фонда "История Отечества" сделали редкое открытие на одной из самых знаменитых стоянок каменного века — Костёнки-17 в Воронежской области. В древнем культурном слое, которому более 41-42 тысяч лет, исследователи обнаружили украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный нуклеус из бивня мамонта - основу для изготовления заготовок каменных и костяных изделий.

"Мы вскрыли крайне интересный участок — борт древнего оврага и русло палеоручья, где вещи древних людей оказались идеально законсервированы", — рассказал старший научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН Александр Бессуднов.

Стоянка, где жили первые люди Европы

Костёнки-17 — один из ключевых памятников мировой археологии. Это многослойная стоянка, где древние люди обитали на протяжении почти 20 тысяч лет, периодически возвращаясь на то же место. Археологические горизонты здесь охватывают эпоху от 42 до 25 тысяч лет назад, что делает Костёнки важнейшим звеном в изучении первых Homo sapiens Восточной Европы.

Раскопки ведутся уже более 70 лет, но самые глубокие, древние слои исследуются только в последние годы. В нынешнем сезоне учёные работали на глубине около девяти метров от современной поверхности.

"Это нижний культурный слой, связанный с началом расселения человека современного типа по Восточно-Европейской равнине", — пояснил Бессуднов.

Река, которая сохранила древний мир

Археологи попали в древнее русло ручья, давно исчезнувшего с поверхности. Благодаря воде и илу многие предметы оказались под плотным слоем осадка и не подверглись разрушению. Всего найдено несколько тысяч артефактов, включая орудия, отщепы и отходы производства.

Но среди массы кремня и костей особенно выделяются украшения и изделия из бивня - предметы, которые несли эстетическую и, возможно, ритуальную нагрузку.

Древнейшая коллекция украшений

Среди находок — подвески из клыков песца, которые были просверлены, чтобы их можно было носить. Это одно из самых ранних свидетельств применения техники сверления в каменном веке. Подвески могли использоваться как амулеты или элементы одежды.

Не менее редкой стала подвеска из окаменелой раковины ортоцераса - древнего морского головоногого моллюска. Её длина около 5 сантиметров, а поверхность, по данным первичного анализа, окрашена охрой, вероятно, намеренно. Археологи предполагают, что украшение носили на шнуре из растительных волокон или сухожилий животных.

"Такие вещи показывают, что люди того времени обладали развитым чувством эстетики и символизма", — отметил Бессуднов.

Сравнение находок

Тип находки Материал Примерный возраст Особенности Подвески из зубов песца Кость/эмаль 41-42 тыс. лет Просверлены, использовались как украшения Подвеска из раковины ортоцераса Окаменелость 41-42 тыс. лет Покрыта охрой, редкий пример украшения из морского материала Бивневый нуклеус Бивень мамонта 41-42 тыс. лет Использовался для снятия заготовок; крайне редкий тип артефакта Фрагмент наконечника Бивень мамонта ~40 тыс. лет Аналогии — в Костёнках-14, где подобный наконечник застрял в ребре мамонта

Уникальный нуклеус из бивня мамонта

Главной технологической находкой стал нуклеус - кусок бивня мамонта, с которого древние мастера снимали тонкие заготовки. Из таких пластин изготавливали ножи, наконечники и украшения. Подобные нуклеусы — крайне редкое явление, известное лишь по нескольким памятникам.

Рядом с ним археологи нашли скопление костяных отщепов, вероятно, заготовок для будущих орудий. Это подтверждает, что древние жители стоянки активно обрабатывали не только кремень, но и кость, создавая комбинированные наборы инструментов.

"Люди, оставившие этот культурный слой, обладали уникальными навыками, — подчеркнул Бессуднов. — Полных аналогов коллекции Костёнок-17 мы не знаем ни в России, ни за её пределами".

Как жили древние костёнковцы

Костные остатки животных показывают, что главной добычей охотников были лошади и мелкий пушной зверь - возможно, песцы, из чьих клыков делали украшения. Встречаются и фрагменты костей мамонта, что указывает на более крупные охотничьи эпизоды или использование павших животных.

Поселение располагалось у воды, что обеспечивало питьё и лёгкий доступ к животным, приходившим на водопой. Вероятно, костёнковцы жили в лёгких укрытиях и использовали огонь — остатки очагов встречаются в более поздних слоях.

А что если украшения — знаки статуса?

Археологи считают, что подвески и амулеты могли иметь социальное или ритуальное значение. Просверленные клыки, окрашенные предметы и уникальные материалы указывают на ранние проявления символического поведения - основы будущей культуры и искусства. Это один из важнейших шагов в развитии человека современного типа.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Новые данные о технологии и эстетике первых Homo sapiens Сложные условия раскопок из-за глубины и грунтовых вод Уникальные материалы — бивень мамонта и морская раковина Малое количество аналогий затрудняет интерпретацию Подтверждение высокого уровня культуры древних людей Требуется долгосрочная консервация находок

FAQ

— Почему стоянка Костёнки так важна?

Потому что она хранит следы самых ранних людей современного типа в Европе, живших здесь более 40 тысяч лет назад.

— Что необычного в этих украшениях?

Просверленные клыки и окрашенные окаменелости — редкие примеры искусства и символизма в эпоху раннего палеолита.

— Для чего использовался нуклеус из бивня?

С него снимали тонкие заготовки для дальнейшего изготовления орудий или украшений.

— Можно ли увидеть эти находки?

После реставрации часть коллекции, вероятно, будет выставлена в Воронежском областном краеведческом музее.

— Что планируют исследовать дальше?

Учёные хотят провести микроскопический и химический анализ охры, материалов и следов обработки для уточнения технологий.

Мифы и правда

Миф: люди палеолита делали только грубые орудия.

Правда: находки из Костёнок показывают развитую эстетику и чувство композиции.

Миф: украшения появились лишь у неолита.

Правда: их делали уже 40 тысяч лет назад — задолго до земледелия.

Миф: все стоянки древних людей однотипны.

Правда: Костёнки выделяются уникальной культурой без прямых аналогий.

Исторический контекст

Комплекс стоянок Костёнки расположен на правом берегу Дона и включает более 20 археологических памятников. Он признан объектом мирового значения, а находки из него хранятся в крупнейших музеях мира. Именно здесь впервые доказано присутствие раннего Homo sapiens на территории России.

Интересные факты

Костёнки — один из самых глубоких многослойных палеолитических памятников Европы.

Песцовые клыки использовались как украшения и амулеты, а не только как сырьё.

Раковина ортоцераса — древний морской организм, исчезнувший сотни миллионов лет назад.

На соседней стоянке Костёнки-14 найден наконечник из бивня, застрявший в ребре мамонта — свидетельство охоты.

Слой, где найдены украшения, формировался во время тёплого межледниковья, когда Дон был полноводным и плодородным.